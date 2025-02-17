17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,09 puan azalarak 9.836,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 12,64 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.890,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.836,49 puanı, en yüksek 9.899,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 9.836,49 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,20 puan ve yüzde 0,42 kayıpla 10.941,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile işsizlik oranı, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 900 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 900 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 454 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,01, bileşik getirisi de yüzde 39,25 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,0808 lira, satışta 36,2253 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 151,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

