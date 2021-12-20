Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 2.056,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 45,3 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 6,07 ile ticaret oldu.

Bu arada Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,93 değer kaybetti.

24 HİSSE PRİM YAPTI, 75’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,53 puan ve yüzde 0,85 düşüşle 2.279,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24’ü prim yaptı, 75’i geriledi.

Şişecam, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.

Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da Gfk tüketici güven endeksi, ABD’de cari denge, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE