2020’nin veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
Piyasalar için 2020’de jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının kararları, ABD’deki başkanlık seçimi gibi birçok gündem maddesi var.
Tablomuzda piyasaları etkileyecek gelişmeleri içeren 2020 takvimini görebilirsiniz.
Yatırım portföyünü yönetirken bu veri takviminin önünüzde olmasında fayda olacağını anımsatmak istiyoruz.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Divan Grubu’nun başına geldi
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