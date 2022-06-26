TAV Havalimanları, 2021’de 522 milyon Euro olan cirosunu bu yıl 717-745 milyon Euro arasında hedefliyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri havacılık oldu.

TAV, dengeli portföyüyle 2023’te pandemi öncesini yakalayacak” diyor. Havacılık sektörü, pandeminin ardından hızla toparlanıyor.

2019’da 9,2 milyar olan küresel yolcu trafiği 2020’de 3 milyara düştükten sonra 2021’de 4,4 milyara ulaştı.

Bu yıl ekonomik ve politik belirsizliklere karşın 6,5 milyar yolcuya ulaşması bekleniyor. TAV Havalimanları ise pandemiden sonra hızla toparlanan sektörde portföyüne yeni havalimanları ekleyerek ve servis şirketlerinin küresel ayak izini genişleterek büyümeye odaklandı.

1997’de kurulan TAV bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyor. Şirketin iştirakleri ise TAV’ın işlettiği havalimanlarına ilave olarak 21 ülkedeki 65 havalimanında da ürün ve hizmetleriyle yer alıyor.

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