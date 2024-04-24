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24 Nisan borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.722,09 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira oldu.

24 Nisan 2024 | 19:02
24 Nisan borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,07 puan artarak 9.722,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 71,23 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.716,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.667,55, en yüksek 9.766,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,50 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 7,42 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,49 puan ve yüzde 0,93 kazançla 10.526,41 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 47'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Pegasus ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

AA'nın görüşünü aldığı analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

YARIN GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, toptan stoklar ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 329 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 329 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yaklaşık yüzde 5,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4773 lira, satışta 32,6074 lira olarak belirlemişti.

 

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