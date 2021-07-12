Akbank, Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.

10 yıl vadeli ve beş yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolarlık işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6,80 oldu.

Sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1,4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık üç katı talep geldi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; ihraç tamamlandığında işlemin, sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını beklediklerini söylüyor.

Binbaşgil, şöyle devam ediyor: “İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız.

Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almaya devam edeceğiz.”