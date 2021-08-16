Avrupa borsaları, Asya’da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik riskler sonrası küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlenmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azaldı ve 473,45 puana düştü. Böylece 10 gündür art arda yükseliş yaşayan endeks yükseliş serisine son vermiş oldu.

Perakende sektöründeki şirketlerin hisseleri, bugün satışlarla ortalama yüzde 2,53 düşüş gösterirken; bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 azalışla 6.838,77 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 15.925,73 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 azalarak 7.153,98 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kaybederek 26.448,76 puana geriledi.

Şirket hisselerinden Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu’nun hisseleri, Almanya’da hükümetin şirkette sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5’e varan kısmını gelecek birkaç haftada satmayı planladığını duyurmasından sonra yüzde 3,14 değer kaybederek günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 1,178 seviyelerinde işlem gördü. AA