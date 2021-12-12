TCMB’nin faiz indirimleri sonucu dolar/TL’deki sert yükselişin ucuzlattığı banka hisselerinde alımlar arttı. Ancak sektör; kurdaki volatilite, yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamının baskısı altında.

Özellikle kurdaki yükseliş, sermaye rasyoları üzerinde risk oluşturuyor. Borsa İstanbul’da (BİST), üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlandı.

Biz de BİST-100’de en fazla ağırlığı olan ve TL’deki değer kaybına karşı da en hassas sektörlerin başında gelen bankacılık hisselerindeki son durumu ve bankaların bilanço sonuçlarını detaylarıyla araştırdık.

Tablomuzda 20 önemli bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2021 yılı dokuz aylık sonuçlarını, yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde inceleyebilirsiniz.

Beş önemli aracı kurumun banka hisselerindeki güncel önerilerini ve hedef fiyatlarını da görebilirsiniz.

Bu noktada beş kurumun da ‘alım’ önerdiği bankaların Akbank ve Garanti BBVA olarak sıralandığını, bu iki bankayı Yapı Kredi’nin (YKB) izlediğini belirtelim.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın