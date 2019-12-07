Banka hisselerinde hangileri öneriliyor?

Aralık 7, 2019 0 Yorum 80 Okunma
Banka hisselerinde hangileri öneriliyor?

Banka kârları üçüncü çeyrekte de daraldı. Tahsili gecikmiş alacaklar artarken kredi ve komisyon gelirleri düştü.

Bankaların 2019’u da böyle kapatması beklenirken düşen faizler potansiyel yaratabilir.

Bu ortamda en çok Akbank, Garanti BBVA ve YKB öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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