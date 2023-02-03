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BİM'den hisse geri alım programı

BİM azami 750 milyon liralık hisse geri alım programı açıkladı.

03 Şubat 2023 | 16:10
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BİM'den hisse geri alım programı

BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 5 milyon adede kadar hisse geri alım programını duyurdu. İşlemler için CFO Haluk Dortluoğlu yetkilendirildi.

BİM'in KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu 02 Şubat 2023 tarihinde;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

5) İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine

Karar vermiştir."

 

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