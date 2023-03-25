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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (20-24 Mart)

Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,03 kayıpla tamamladı.

25 Mart 2023 | 12:27
Son Güncellenme: 25 Mart 2023 | 12:45
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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (20-24 Mart)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,03 kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.890,44 puanı, en yüksek 5.137,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,22 azalışla 4.855,46 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25 kayıpla 8.309,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,43 düşüşle 4.189,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,01 azalışla 5.490,67 puana geriledi.

Bu hafta en çok prim yapan, değer kaybeden ve hisseleri işlem gören en değerli şirketler şöyle: 

1
En çok değer kazananlar

En çok değer kazananlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,5 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 11,1 ile Net Holding, yüzde 10,6 ile Europen Endüstri izledi.
2
En çok değer kaybedenler

En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,5 ile Kızıkbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,1 ile Yayla Gıda, yüzde 9,8 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
3
Hisseleri işlem gören en değerli şirketler

Hisseleri işlem gören en değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 225 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 212 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 199 milyar 955 milyon lirayla Koç Holding oldu.
4

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 4.900 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.
5

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi, perşembe ekonomik güven endeksi ve cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.
6

Öte yandan, cuma piyasalar kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.
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