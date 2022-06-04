ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 33.27 ile Sasa Polyester ve yüzde 25.95 ile Aksa Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.86 ve yüzde 3.72 ile Kızılbük GYO ve Başkent Doğalgaz GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.51 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12.90 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.66 yükselişle 2,601 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 158 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 45.24 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 71.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.62 seviyesinde. CCI göstergesinin 176.28 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,587 ve 2,574 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,619 ve 2,637 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.2 baz puan artarak yüzde 35.28 seviyesine yükseldi.

ALARKO HOLDİNG

HACİMLİ ÇIKIYOR

32.36 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 32.36 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 35.50 seviyesini test edebilir. 32.36 seviyesinin altına kayması halinde 28.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.25-26.50

Satım aralığı: 35.50-36.75

Yabancı Payı (%) : 14.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.28 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 77.05 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 73.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 89.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.50-67.00

Satım aralığı: 89.50-90.00

Yabancı Payı (%) : 24.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

23.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.60-22.90

Satım aralığı: 25.00-25.00

Yabancı Payı (%) : 21.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

FORD OTOSAN

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 290.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 336.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 311.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 290.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 290.00-277.50

Satım aralığı: 320.00-345.00

Yabancı Payı (%) : 53.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

77.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 73.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 74.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 76.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 73.00-71.00

Satım aralığı: 76.50-80.50

Yabancı Payı (%) : 7.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 35.5 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 27.25 seviyesinde bulunurken direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-23.20

Satım aralığı: 41.25-41.75

Yabancı Payı (%) : 9.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.22 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.30-10.00

Satım aralığı: 10.90-10.90

Yabancı Payı (%) : 34.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

27.88 – 29.18 aralığında hareket eden hisse 28.36 seviyesinin altında kapanışlarda 27.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 28.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.50-27.25

Satım aralığı: 28.75-29.00

Yabancı Payı (%) : 10.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 43.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 45.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 47.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 43.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.00-42.00

Satım aralığı: 47.50-48.50

Yabancı Payı (%) : 40.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 19.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.48 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.20-17.70

Satım aralığı: 19.50-21.30

Yabancı Payı (%) : 83.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 45.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 47.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 51.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 44.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 44.25-39.00

Satım aralığı: 51.50-54.00

Yabancı Payı (%) : 37.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.39 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 19.24 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.40-18.60

Satım aralığı: 20.40-20.70

Yabancı Payı (%) : 16.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 75.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 74.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 83.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.50-73.50

Satım aralığı: 83.00-87.50

Yabancı Payı (%) : 41.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

ALICILAR GÜÇLÜ

9.19 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 10.61 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 9.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.40-9.35

Satım aralığı: 10.10-10.50

Yabancı Payı (%) : 27.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.

TÜPRAŞ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 255.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 296.63 seviyesindeki dirence yönelebilir. 274.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 255.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 255.00-244.00

Satım aralığı: 282.50-285.00

Yabancı Payı (%) : 54.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.35 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.44 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.20-4.10

Satım aralığı: 4.44-4.44

Yabancı Payı (%) : 1.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

VESTEL

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 25.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 26.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 28.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 26.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.00-25.75

Satım aralığı: 27.00-27.25

Yabancı Payı (%) : 4.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.