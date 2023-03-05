BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.03.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR



BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.23 ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ve yüzde 26.02 ile Kimteks Poliüretan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -17.08 ve yüzde -12.61 ile Koza Altın ve Çimsa hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.88 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 27.35 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.44 yükselişle 5,261 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 279 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 83.46 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 55.23 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 116.78 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 111.61 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 5,228 ve 5,195 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,323 ve 5,385 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.26 baz puan azalarak yüzde 28.66 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.24 seviyesinde bulunuyor. "

ANADOLU EFES



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 50.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 53.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 55.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 51.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-47.00

Satım aralığı: 55.00-58.00

Yabancı Payı (%) : 54.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.



AKSA



ATAKTA

87.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 87.25 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 79.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.00-74.00

Satım aralığı: 94.50-109.00

Yabancı Payı (%) : 24.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.



AKSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 34.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-29.75

Satım aralığı: 36.00-40.00

Yabancı Payı (%) : 4.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



YÜKSELİŞTE

9.95 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 9.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 11.10 seviyesine yönelebilir. 9.95 seviyesinin altına sarkmalarda ise 8.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.65-8.30

Satım aralığı: 11.10-12.90

Yabancı Payı (%) : 16.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 21.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.90-21.00

Satım aralığı: 24.80-25.75

Yabancı Payı (%) : 6.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 10.72 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.60-10.30

Satım aralığı: 12.20-12.60

Yabancı Payı (%) : 2.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



ALICILAR GÜÇLÜ

10.66 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 12.70 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 11.98 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.80-10.40

Satım aralığı: 12.70-14.00

Yabancı Payı (%) : 36.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.



KORDSA TEKNİK TEKSTİL



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 90.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 72.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 82.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 72.00-71.50

Satım aralığı: 82.50-83.00

Yabancı Payı (%) : 9.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



DÜŞÜŞTE

47.58 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 42.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 42.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 47.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 38.25-37.50

Satım aralığı: 47.50-51.00

Yabancı Payı (%) : 30.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.



KOZA ALTIN



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 21.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 21.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.10-14.30

Satım aralığı: 25.25-26.50

Yabancı Payı (%) : 28.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.46 puan arttı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇTE ZORLANDI

21.46-23.26 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.46 seviyesinin altında kapanışlarda 19.50 seviyesine gerileyebilir. 24.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.50-18.90

Satım aralığı: 24.30-26.50

Yabancı Payı (%) : 14.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.10 puan azaldı.



ODAŞ ELEKTRİK



ATAKTA

8.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 8.29 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.25-6.75

Satım aralığı: 9.55-10.20

Yabancı Payı (%) : 10.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.



OTOKAR



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

983 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 930.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 941.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 950.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 930.00-920.00

Satım aralığı: 950.00-975.00

Yabancı Payı (%) : 11.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 40.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49.35 seviyesindeki dirence yönelebilir. 44.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.50-37.50

Satım aralığı: 47.00-53.50

Yabancı Payı (%) : 44.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.52 puan arttı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 43.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 43.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 50.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.75-42.75

Satım aralığı: 50.50-52.00

Yabancı Payı (%) : 25.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 24.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 27.06 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.00-24.60

Satım aralığı: 29.00-31.50

Yabancı Payı (%) : 38.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.



VESTEL



GÜÇ KAYBEDİYOR

59.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 55.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 56.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55.00-50.50

Satım aralığı: 58.00-65.00

Yabancı Payı (%) : 3.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı

