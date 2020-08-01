ENDEKS DİRENÇLERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 44.44 ile Bursa Çimento ve yüzde 27.37 ile Çemtaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.24 ve yüzde 8.13 ile MLP Sağlık ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.61 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 6.87 milyar TL ile Aselsan takip etti.

Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.19 yükselişle 119,031 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,409 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 20.88 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 62.67 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.46 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 118,520 ve 118,009 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 119,607 ve 120,183 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.79 baz puan artarak yüzde 50.29 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.68 seviyesinde bulunuyor.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 2.23 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.11 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.03-1.90

Satım aralığı: 2.20-2.25

Yabancı Payı (%) : 40.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.38 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.36 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.24 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.14-1.93

Satım aralığı: 2.30-2.58

Yabancı Payı (%) : 33.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.23 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DÜŞÜŞTE

8.53 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.88-5.73

Satım aralığı: 8.35-9.00

Yabancı Payı (%) : 34.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DÜŞÜŞTE

7.96 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.23-5.65

Satım aralığı: 7.85-8.00

Yabancı Payı (%) : 50.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DÜŞÜŞTE

5.32 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.32-3.60

Satım aralığı: 5.28-5.70

Yabancı Payı (%) : 43.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

3.16 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.86 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.99 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.86-2.75

Satım aralığı: 3.10-3.50

Yabancı Payı (%) : 13.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.93 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

17.62 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 16.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 16.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 17.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.00-13.10

Satım aralığı: 17.40-18.40

Yabancı Payı (%) : 74.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

SODA SANAYİİ

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 6.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.68 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.32 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.68-5.13

Satım aralığı: 6.98-7.23

Yabancı Payı (%) : 24.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.13 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.18 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.13-4.72

Satım aralığı: 6.18-6.43

Yabancı Payı (%) : 18.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.30-4.86

Satım aralığı: 5.90-6.18

Yabancı Payı (%) : 7.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

T.S.K.B.

DÜŞÜŞTE

1.27 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.03-0.87

Satım aralığı: 1.25-1.34

Yabancı Payı (%) : 19.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 16.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.60-15.50

Satım aralığı: 17.60-18.70

Yabancı Payı (%) : 47.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

16.78 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.40-13.00

Satım aralığı: 16.90-17.70

Yabancı Payı (%) : 23.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

TRAKYA CAM

DÜŞÜŞTE

4.46 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.34-3.00

Satım aralığı: 4.22-4.30

Yabancı Payı (%) : 28.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

TURKCELL

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 14.86 seviyesinin altındaki kapanışlar, 13.70 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 14.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.70-12.20

Satım aralığı: 16.00-16.50

Yabancı Payı (%) : 74.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DÜŞÜŞTE

8.14 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.48-5.48

Satım aralığı: 7.85-8.35

Yabancı Payı (%) : 51.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DÜŞÜŞTE

4.92 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.28-3.74

Satım aralığı: 4.92-5.35

Yabancı Payı (%) : 7.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.