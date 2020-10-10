ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.81 ile Kerevitaş Gıda ve yüzde 14.21 ile Torunlar GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 3.98 ve yüzde 2.18 ile Çemtaş ve Alarko GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.73 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 6.38 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.81 yükselişle 1,166 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 148 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 18.28 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 67.65 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.72 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 118.02 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,156 ve 1,146 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,171 ve 1,177 direnç seviyeleri takip edilecek. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.86 baz puan azalarak yüzde 47.82 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.44 seviyesinde bulunuyor.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.98-4.86

Satım aralığı: 5.28-5.40

Yabancı Payı (%) : 49.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

23.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 26.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.60-22.60

Satım aralığı: 26.00-26.45

Yabancı Payı (%) : 58.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.23 puan azaldı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 32.82 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 34.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 37.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 30.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.75-29.25

Satım aralığı: 37.50-40.00

Yabancı Payı (%) : 9.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.81 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.05-4.80

Satım aralığı: 5.13-5.40

Yabancı Payı (%) : 5.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

12.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.90-12.50

Satım aralığı: 13.90-14.80

Yabancı Payı (%) : 54.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.30-3.06

Satım aralığı: 3.60-3.72

Yabancı Payı (%) : 14.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.99 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 43.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 40.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 41.34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.50-39.75

Satım aralığı: 42.75-43.25

Yabancı Payı (%) : 42.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.90-7.55

Satım aralığı: 8.05-8.25

Yabancı Payı (%) : 2.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.27 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.28 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.28-4.08

Satım aralığı: 5.08-5.33

Yabancı Payı (%) : 20.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 47.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 49.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.25-45.00

Satım aralığı: 47.25-49.00

Yabancı Payı (%) : 12.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-7.70

Satım aralığı: 8.85-9.25

Yabancı Payı (%) : 61.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.11 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.89 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.80-6.35

Satım aralığı: 6.98-7.38

Yabancı Payı (%) : 26.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 7.63 puan arttı.

İZLENMELİ

15.2 – 15.57 aralığında hareket eden hisse 15.5 seviyesinin altında kapanışlarda 14.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.30-14.90

Satım aralığı: 15.60-15.95

Yabancı Payı (%) : 40.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.69 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

İZLENMELİ

10.55 – 10.82 aralığında hareket eden hisse 10.77 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-8.75

Satım aralığı: 10.90-11.50

Yabancı Payı (%) : 26.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.13 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.09 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.09-1.03

Satım aralığı: 1.13-1.28

Yabancı Payı (%) : 17.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.03 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.03-6.80

Satım aralığı: 7.45-7.90

Yabancı Payı (%) : 45.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.39 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

80.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 87.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 82.15 seviyesinin altına kayması halinde ise 80.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 80.00-77.50

Satım aralığı: 87.50-95.00

Yabancı Payı (%) : 31.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.