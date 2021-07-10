ENDEKSTE HACİM ZAYIF

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.29 ile Konya Çimento ve yüzde 13.29 ile Torunlar GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.90 ve yüzde -6.36 ile Bera Holding ve İş Y. Men. Değ. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.80 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.37 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.12 yükselişle 1,378 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.41 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 42.72 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.28 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,383 ve 1,387 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,373 ve 1,367 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.08 baz puan artarak yüzde 42.57 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.37 seviyesinde bulunuyor.

ALKİM KİMYA

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.03 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-14.50

Satım aralığı: 15.40-15.90

Yabancı Payı (%) : 13.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

ÇEMAŞ DÖKÜM

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.15-1.14

Satım aralığı: 1.20-1.23

Yabancı Payı (%) : 1.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.91 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.85 seviyesindeki yükselen kanal desteğinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.73-1.52

Satım aralığı: 2.01-2.12

Yabancı Payı (%) : 23.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

ALÇALAN KANALDA

Kısa vadede alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. 2 haftalık sürede sıkışma yaşadığı gözlenen hissede kanal direnci 18.90 seviyesinde bulunurken kanal desteği 17.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.30-17.00

Satım aralığı: 18.20-18.80

Yabancı Payı (%) : 35.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

175.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Sıkışma yaşıyor. Satış baskısının sürmesi halinde 165.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 173.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 182.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 172.00-171.00

Satım aralığı: 174.00-176.00

Yabancı Payı (%) : 67.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

GARANTİ BBVA

İZLENMELİ

8.37 – 8.78 aralığında hareket eden hisse 8.51 seviyesinin altında kapanışlarda 8.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.35-8.05

Satım aralığı: 8.65-8.80

Yabancı Payı (%) : 54.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

GÜÇ KAYBEDİYOR

53.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 48.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.45 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.25-46.50

Satım aralığı: 53.50-58.00

Yabancı Payı (%) : 7.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

HEKTAŞ

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.97 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.28 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.52 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.28-6.88

Satım aralığı: 7.95-8.65

Yabancı Payı (%) : 6.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

KOZA ALTIN

GÜÇ KAYBEDİYOR

113.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor. Orta vadeli yükselen trend desteğine geldi. 108.00 seviyesindeki desteğinin altına kayması durumunda 103.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 109.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir.

Alım aralığı : 103.00-100.00

Satım aralığı: 117.00-120.00

Yabancı Payı (%) : 28.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.35 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENCİNDE ZORLANIYOR

9.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.90-8.85

Satım aralığı: 9.15-9.35

Yabancı Payı (%) : 56.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

SASA POLYESTER

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 29.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 27.60-27.70 aralığında tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.60 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-25.75

Satım aralığı: 30.00-32.25

Yabancı Payı (%) : 4.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

ŞEKERBANK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.03-1.00

Satım aralığı: 1.09-1.12

Yabancı Payı (%) : 2.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

1.30 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Yükselen trend desteğinde. 1.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.24-1.23

Satım aralığı: 1.30-1.32

Yabancı Payı (%) : 11.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENCİNDE

Orta vadeli yükselen trendin desteğinin altına kayan hisse kısa vadeli alçalan trendin direncine geldi. 14.85-15.00 aralığındaki direnci kırması önem taşıyor. Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. Destek 14.62 seviyesinde. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.60-14.40

Satım aralığı: 15.00-15.40

Yabancı Payı (%) : 22.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇTE ZORLANDI

16.95 seviyesindeki güçlü direncini kıramayınca satış baskısı etkili oldu. 15.80-16.20 aralığında tutunamaması durumunda 15.40 seviyesine gerileyebilir. 16.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise tekrardan direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.40-14.90

Satım aralığı: 16.50-16.95

Yabancı Payı (%) : 84.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

ALICILAR ZAYIF

3.60 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.46 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.46-3.36

Satım aralığı: 3.58-3.60

Yabancı Payı (%) : 4.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

VESTEL

İZLENMELİ

Alçalan üçgeni hacimsiz olarak yukarı doğru kıran hisse 32.30 bölgesinde satışla karşılaştı. 31.02 – 32.26 aralığında hareket ediyor. Satış baskısı devam ederse 30.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 31.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32.00 seviyesinde bulunuyor.

Alım aralığı : 30.75-30.00

Satım aralığı: 32.00-33.50

Yabancı Payı (%) : 12.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.