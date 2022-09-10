ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatilitenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 59.24 ile Ziraat GMYO ve yüzde 55.28 ile Vakıflar Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.43 ve yüzde 6.75 ile Net Holding ve Galata Wind Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 59.69 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. hissesinde olurken, bu şirketi 52.82 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.27 yükselişle 3,521 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 193 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 107.74 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 88.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.81 seviyesinde.

CCI göstergesinin 165.37 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,467 ve 3,413 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,561 ve 3,600 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.39 baz puan azalarak yüzde 33.58 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.49 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 40.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 43.06 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 46.46 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 40.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.50-35.75

Satım aralığı: 44.25-48.75

Yabancı Payı (%) : 51.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 15.92 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 12.30 seviyesinde bulunurken direnç 18.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.30-10.00

Satım aralığı: 18.70-19.40

Yabancı Payı (%) : 52.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

ATAKTA

121.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 133 seviyesine yönlendirecektir. 121.2 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 111.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 111.00-97.50

Satım aralığı: 133.00-137.00

Yabancı Payı (%) : 49.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.71 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.40-15.10

Satım aralığı: 18.10-18.90

Yabancı Payı (%) : 59.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.99 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 13.76 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 7.90 seviyesinde bulunurken direnç 18.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.90-6.10

Satım aralığı: 18.80-20.00

Yabancı Payı (%) : 2.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 12.44 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 8.20 seviyesinde bulunurken direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.20-6.33

Satım aralığı: 15.30-16.10

Yabancı Payı (%) : 35.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

ATAKTA

27.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 28.75 seviyesine yönlendirecektir. 27.4 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 24.80 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.80-23.70

Satım aralığı: 28.75-28.75

Yabancı Payı (%) : 8.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

İŞ GMYO

DİRENÇTE ZORLANDI

17.53-18.83 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.39 seviyesinin altında kapanışlarda 17.80 seviyesine gerileyebilir. 18.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.80-17.20

Satım aralığı: 18.80-19.00

Yabancı Payı (%) : 10.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 24.88 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.00-23.10

Satım aralığı: 27.00-28.25

Yabancı Payı (%) : 23.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

ALICILAR GÜÇLÜ

17.55 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 21.10 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 19.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.10-14.80

Satım aralığı: 21.10-22.50

Yabancı Payı (%) : 41.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.82 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 61.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 65.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 67.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 62.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.00-57.00

Satım aralığı: 67.50-70.50

Yabancı Payı (%) : 44.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 72.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 76.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 70.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.00-58.50

Satım aralığı: 76.50-87.00

Yabancı Payı (%) : 34.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 7.1 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.00 seviyesinde bulunurken direnç 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.00-3.48

Satım aralığı: 9.20-10.20

Yabancı Payı (%) : 11.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 10.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 11.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.40-9.55

Satım aralığı: 13.00-13.20

Yabancı Payı (%) : 25.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

243.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 267.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 252 seviyesinin altına kayması halinde ise 243.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 243.00-233.00

Satım aralığı: 255.00-262.50

Yabancı Payı (%) : 29.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.69 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 12.95 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 6.95 seviyesinde bulunurken direnç 18.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.95-5.08

Satım aralığı: 18.80-19.90

Yabancı Payı (%) : 2.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

VESTEL

İZLENMELİ

31.64 – 34.98 aralığında hareket eden hisse 32.64 seviyesinin altında kapanışlarda 30.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 35.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.00-27.00

Satım aralığı: 35.00-36.25

Yabancı Payı (%) : 5.08

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.