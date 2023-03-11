Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 23.49 ile İş Bankası (C) ve yüzde 23.11 ile Yayla Agro Gıda olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 13.27 ile İskenderun Demir Çelik ve Doğuş Otomotiv hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 36.86 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 29.18 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.3 yükselişle 5,385 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 284 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.71 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 57.49 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.17 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 102.59 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,356 ve 5,327 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,434 ve 5,483 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.22 baz puan artarak yüzde 29.05 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.02 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

93.3 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 111.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 100.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 87.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 87.50-82.50

Satım aralığı: 111.00-130.00

Yabancı Payı (%) : 23.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 73.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 87.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 82.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.50-73.50

Satım aralığı: 87.00-93.00

Yabancı Payı (%) : 15.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan arttı.

ASELSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

55.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 59.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 56.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 55.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 55.50-54.00

Satım aralığı: 57.00-58.00

Yabancı Payı (%) : 26.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

135.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 146.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 141.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 135.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 135.00-133.00

Satım aralığı: 146.00-148.00

Yabancı Payı (%) : 43.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5349 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5165.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5195.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5475.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5,165.00-4,765.00

Satım aralığı: 5,215.00-5,630.00

Yabancı Payı (%) : 8.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

30.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 33.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 31.36 seviyesinin altına kayması halinde ise 30.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-30.00

Satım aralığı: 31.50-32.75

Yabancı Payı (%) : 23.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

237.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 214.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 227.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 241.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 214.00-188.00

Satım aralığı: 241.00-257.50

Yabancı Payı (%) : 5.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

HEKTAŞ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.35.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-30.00

Satım aralığı: 34.00-34.75

Yabancı Payı (%) : 18.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

İŞ GMYO



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

10.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.11 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-10.20

Satım aralığı: 11.40-12.10

Yabancı Payı (%) : 9.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 78.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 92.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 86.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 78.50-78.00

Satım aralığı: 92.00-98.50

Yabancı Payı (%) : 55.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

MİGROS TİCARET



YÜKSELİŞTE

162.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 162.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 183.00 seviyesine yönelebilir. 162.9 seviyesinin altına sarkmalarda ise 141.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 141.00-140.00

Satım aralığı: 183.00-204.00

Yabancı Payı (%) : 35.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 44.7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 40.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 44.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.50-29.00

Satım aralığı: 50.50-62.00

Yabancı Payı (%) : 2.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

PETKİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 15.78 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 17.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.10-15.40

Satım aralığı: 17.00-17.30

Yabancı Payı (%) : 9.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

PEGASUS



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 483 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 490.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 515.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 490.00-480.00

Satım aralığı: 515.00-540.00

Yabancı Payı (%) : 32.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 76.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 85.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 81.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.00-75.00

Satım aralığı: 85.50-89.00

Yabancı Payı (%) : 45.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

TURKCELL



ATAKTA

35.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 42.25 seviyesine yönlendirecektir. 35.16 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 31.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-29.75

Satım aralığı: 42.25-49.75

Yabancı Payı (%) : 72.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 144.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 138.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 134.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 138.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 141.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 134.00-131.00

Satım aralığı: 141.00-141.00

Yabancı Payı (%) : 32.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.











































