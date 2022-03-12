ENDEKS ORTALAMALARININ ÜSTÜNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.49 ile Başkent Doğalgaz GMYO ve yüzde 14.20 ile Net Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.42 ve yüzde 4.36 ile Deva Holding ve Aydem Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.76 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 24.68 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.17 yükselişle 2,054 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 139 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 37.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 56.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.88 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 100.02 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,042 ve 2,030 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,067 ve 2,080 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.98 baz puan azalarak yüzde 37.83 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 26.38 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

17.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 19.53 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.80-16.80

Satım aralığı: 22.30-22.90

Yabancı Payı (%) : 9.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 56.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 54.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 51.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 54.50-53.00

Satım aralığı: 55.00-56.50

Yabancı Payı (%) : 27.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 26.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.60-22.40

Satım aralığı: 26.25-28.00

Yabancı Payı (%) : 38.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.68 puan arttı.

BORUSAN YAT. PAZ.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

348 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 332.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 341.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 347.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 332.50-330.00

Satım aralığı: 347.50-360.00

Yabancı Payı (%) : 2.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

FORD OTOSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 250.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 235.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 243.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 235.00-218.00

Satım aralığı: 252.50-265.00

Yabancı Payı (%) : 59.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.81 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

İZLENMELİ

7.74 – 8.22 aralığında hareket eden hisse 8.11 seviyesinin altında kapanışlarda 7.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.90-7.70

Satım aralığı: 8.20-8.25

Yabancı Payı (%) : 34.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.34 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.36 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.36-1.36

Satım aralığı: 1.60-1.69

Yabancı Payı (%) : 3.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

SASA POLYESTER

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 48.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 56.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 53.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48.25-45.25

Satım aralığı: 56.00-63.50

Yabancı Payı (%) : 3.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

ALICILAR GÜÇLÜ

29.2 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 35.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 33.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 30.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.50-28.25

Satım aralığı: 35.75-36.25

Yabancı Payı (%) : 42.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.62 puan azaldı.

TURKCELL

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 19.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 21.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.00-19.30

Satım aralığı: 22.50-22.60

Yabancı Payı (%) : 84.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 24.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 28.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.00-23.90

Satım aralığı: 27.00-27.00

Yabancı Payı (%) : 29.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.78 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 17.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.70-16.00

Satım aralığı: 20.70-22.50

Yabancı Payı (%) : 23.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DİRENÇTE ZORLANDI

71.3-76.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 74.2 seviyesinin altında kapanışlarda 69.50 seviyesine gerileyebilir. 79.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 79.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.50-67.00

Satım aralığı: 79.00-80.50

Yabancı Payı (%) : 47.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.04 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 9.42 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.25-9.05

Satım aralığı: 10.40-11.20

Yabancı Payı (%) : 38.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.16 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 193.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 191.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 221.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 191.00-183.00

Satım aralığı: 211.00-213.00

Yabancı Payı (%) : 52.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.18-3.18

Satım aralığı: 3.50-3.68

Yabancı Payı (%) : 1.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

VESTEL

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 22.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 24.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 25.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 23.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.20-23.20

Satım aralığı: 25.25-26.25

Yabancı Payı (%) : 5.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.68 puan azaldı.