ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR *

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.44 ile Halk GMYO ve yüzde 10.37 ile Şekerbank olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.10 ve yüzde 5.80 ile Gübre Fabrik. ve GSD Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.03 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 3.82 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.51 yükselişle 1,103 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 148 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.14 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeks 50 günlük ortalamasının üzerine çıkarsa alıcılar güçlenebilir. RSI göstergesi 50.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.33 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,098 ve 1,093 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,106 ve 1,109 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.79 baz puan azalarak yüzde 50.63 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.41 seviyesinde bulunuyor.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 4.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.21 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.86-4.60

Satım aralığı: 4.96-5.30

Yabancı Payı (%) : 48.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

21.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.78 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.90-21.40

Satım aralığı: 24.30-25.25

Yabancı Payı (%) : 58.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.76 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.80-8.50

Satım aralığı: 9.45-9.75

Yabancı Payı (%) : 32.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

6.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.65 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.65-6.40

Satım aralığı: 6.90-7.30

Yabancı Payı (%) : 44.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

İZLENMELİ

4.98 – 5.15 aralığında hareket eden hisse 5.06 seviyesinin altında kapanışlarda 5.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.00-4.96

Satım aralığı: 5.08-5.20

Yabancı Payı (%) : 42.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.

İZLENMELİ

2.93 – 3.1 aralığında hareket eden hisse 3.07 seviyesinin altında kapanışlarda 2.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.98-2.85

Satım aralığı: 3.14-3.35

Yabancı Payı (%) : 13.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.40-14.00

Satım aralığı: 15.20-16.10

Yabancı Payı (%) : 68.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 79.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 77.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 78.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 75.00-73.50

Satım aralığı: 78.50-82.00

Yabancı Payı (%) : 50.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

37.76-38.94 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 37.76 seviyesinin altında kapanışlarda 37.00 seviyesine gerileyebilir. 38.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 38.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.00-36.00

Satım aralığı: 38.50-40.25

Yabancı Payı (%) : 41.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 44.88 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 48.38 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 56.00 seviyesine yönelebilir. 48.38 seviyesinin altında kapanışlarda 43.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.75-41.75

Satım aralığı: 56.00-64.50

Yabancı Payı (%) : 11.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

3.92 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.44 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 4.25 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.08-4.06

Satım aralığı: 4.44-4.64

Yabancı Payı (%) : 19.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.40

Satım aralığı: 7.95-8.45

Yabancı Payı (%) : 62.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.93 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.93-6.88

Satım aralığı: 7.13-7.30

Yabancı Payı (%) : 25.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.15 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.15-6.05

Satım aralığı: 6.28-6.45

Yabancı Payı (%) : 14.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 15.01 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 16.22 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 18.70 seviyesine yönelebilir. 16.22 seviyesinin altında kapanışlarda 14.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.80-14.50

Satım aralığı: 18.70-20.90

Yabancı Payı (%) : 42.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.14 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.17 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.10-14.70

Satım aralığı: 15.40-15.70

Yabancı Payı (%) : 19.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.17 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.02-3.65

Satım aralığı: 4.14-4.45

Yabancı Payı (%) : 17.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.