ENDEKSTE HAREKET YATAY

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 23.81 ile Sasa Polyester ve yüzde 14.51 ile Türk Traktör olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.46 ve yüzde 10.95 ile Sok Marketler Ticaret ve Doğan Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 14.72 milyar TL ile Koza Altın hissesinde olurken, bu şirketi 8.94 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti. Endeksin yükselişinde Tekstil Kimyasalları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.74 yükselişle 1,538 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 219 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 28.90 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 57.10 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.87 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,549 ve 1,560 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,527 ve 1,516 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.02 baz puan azalarak yüzde 46.35 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.46 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.45-6.28

Satım aralığı: 6.75-6.83

Yabancı Payı (%) : 58.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.03 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.40-16.40

Satım aralığı: 17.80-18.50

Yabancı Payı (%) : 35.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

74 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 63.81 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 71.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.00-62.00

Satım aralığı: 72.00-75.50

Yabancı Payı (%) : 59.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.32 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.46 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.46-2.33

Satım aralığı: 2.58-2.68

Yabancı Payı (%) : 35.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.02 puan arttı.

GARANTİ BBVA

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.75-9.45

Satım aralığı: 10.00-10.80

Yabancı Payı (%) : 61.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

GÜBRE FABRİKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 64.76 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 68.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.00-63.50

Satım aralığı: 70.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 8.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

İZLENMELİ

6.13 – 6.51 aralığında hareket eden hisse 6.42 seviyesinin altında kapanışlarda 6.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.40-6.15

Satım aralığı: 6.68-6.95

Yabancı Payı (%) : 43.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 7.22 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.29 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.65-7.30

Satım aralığı: 7.70-7.95

Yabancı Payı (%) : 27.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.25-5.15

Satım aralığı: 5.40-5.60

Yabancı Payı (%) : 6.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.77 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.86 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.69-1.56

Satım aralığı: 1.86-2.00

Yabancı Payı (%) : 14.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 22.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.60-21.15

Satım aralığı: 22.40-23.40

Yabancı Payı (%) : 48.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.10-16.50

Satım aralığı: 18.20-18.75

Yabancı Payı (%) : 21.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.93 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.54 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.50-15.20

Satım aralığı: 16.70-17.90

Yabancı Payı (%) : 77.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

TÜPRAŞ

DİRENÇTE ZORLANDI

98.9-103.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 101.3 seviyesinin altında kapanışlarda 97.14 seviyesine gerileyebilir. 108.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 108.15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 102.00-101.00

Satım aralığı: 103.00-104.00

Yabancı Payı (%) : 43.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

12.01-12.34 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.2 seviyesinin altında kapanışlarda 11.70 seviyesine gerileyebilir. 12.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.70-11.20

Satım aralığı: 12.40-12.95

Yabancı Payı (%) : 30.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.55 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.35 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.35-8.15

Satım aralığı: 8.55-8.90

Yabancı Payı (%) : 49.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.23 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.32 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.32-4.28

Satım aralığı: 4.48-4.60

Yabancı Payı (%) : 5.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.