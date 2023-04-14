BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.04.2023)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.85 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 17.51 ile Zorlu Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.86 ve yüzde -6.58 ile Kızılbük GYO ve Alfa Solar Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.01 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 16.49 milyar TL ile Koza Altın takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.53 yükselişle 5,136 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 57.04 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 54.84 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.74 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 107.24 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,113 ve 5,091 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,177 ve 5,218 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.01 baz puan azalarak yüzde 28.68 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.35 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 66.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 63.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 59.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 63.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 64.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.50-57.50

Satım aralığı: 64.00-69.00

Yabancı Payı (%) : 52.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

AKSA



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

71.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 77.18 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 72.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 71.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 71.50-69.50

Satım aralığı: 73.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 23.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

AKSA ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 30.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.50-29.00

Satım aralığı: 31.75-32.75

Yabancı Payı (%) : 3.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 68.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 72.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 74.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 69.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.50-68.50

Satım aralığı: 74.50-77.50

Yabancı Payı (%) : 15.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.77 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.25-9.15

Satım aralığı: 10.10-10.30

Yabancı Payı (%) : 17.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 34.82 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 33.81 seviyesinde bulunurken ilk direnci 37.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 35.50-33.00

Satım aralığı: 37.50-39.75

Yabancı Payı (%) : 19.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 27.22 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 29.46 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 32.03 seviyesine yönelebilir. 29.46 seviyesinin altında kapanışlarda 27.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-25.25

Satım aralığı: 30.50-31.50

Yabancı Payı (%) : 7.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

T. HALK BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 10.93 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.00-11.00

Satım aralığı: 12.20-12.80

Yabancı Payı (%) : 2.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)



İZLENMELİ

11.45 - 12.49 aralığında hareket eden hisse 12.12 seviyesinin altında kapanışlarda 11.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.70-11.50

Satım aralığı: 12.40-13.00

Yabancı Payı (%) : 33.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL



DİRENÇTE ZORLANDI

72.5-75.35 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.3 seviyesinin altında kapanışlarda 71.50 seviyesine gerileyebilir. 74.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 71.50-71.50

Satım aralığı: 74.00-75.00

Yabancı Payı (%) : 8.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK



HACİMLİ ÇIKIYOR

43.92 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 43.92 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 49.25 seviyesini test edebilir. 43.92 seviyesinin altına kayması halinde 39.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-38.25

Satım aralığı: 49.25-56.50

Yabancı Payı (%) : 21.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.

KOZA ALTIN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 21.32 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 22.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.30-21.30

Satım aralığı: 23.70-24.80

Yabancı Payı (%) : 25.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.

KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 18.25 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.60-18.50

Satım aralığı: 20.10-20.70

Yabancı Payı (%) : 13.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



ATAKTA

7.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 7.12 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 6.65 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.65-6.58

Satım aralığı: 7.50-7.85

Yabancı Payı (%) : 10.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 39 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 41.86 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 44.25 seviyesine yönelebilir. 41.86 seviyesinin altında kapanışlarda 39.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-37.50

Satım aralığı: 44.25-49.25

Yabancı Payı (%) : 43.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

ŞİŞE CAM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

43.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 46.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 44.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 43.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.25-42.75

Satım aralığı: 46.25-48.00

Yabancı Payı (%) : 24.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

27.86 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 31.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 29.94 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.86 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-27.25

Satım aralığı: 31.25-31.75

Yabancı Payı (%) : 39.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.



