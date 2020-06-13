ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.53 ile Akçansa ve yüzde 17.77 ile Bizim Mağazaları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.99 ve yüzde 6.10 ile Deva Holding ve Klimasan Klima hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.03 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.14 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti.

Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.61 yükselişle 109,779 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,185 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.73 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 75.69 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106.95 seviyesinde. Aşağı yönlü hareketlerde 109,310 ve 108,842 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 110,329 ve 110,878 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.14 baz puan azalarak yüzde 52.43 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.42 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.65-5.50

Satım aralığı: 6.05-6.45

Yabancı Payı (%) : 56.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.45 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.90-15.30

Satım aralığı: 17.90-18.10

Yabancı Payı (%) : 46.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.71 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

1.91 – 2.03 aralığında hareket eden hisse 1.99 seviyesinin altında kapanışlarda 1.92 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.02 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.92-1.75

Satım aralığı: 2.02-2.17

Yabancı Payı (%) : 39.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 1.62 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 1.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.49 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.49-1.32

Satım aralığı: 2.27-2.35

Yabancı Payı (%) : 31.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.05 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

İZLENMELİ

11.79 – 12.45 aralığında hareket eden hisse 12.26 seviyesinin altında kapanışlarda 11.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.00-11.30

Satım aralığı: 12.70-13.10

Yabancı Payı (%) : 47.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 60.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 55.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 58 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 55.50-50.00

Satım aralığı: 61.00-64.00

Yabancı Payı (%) : 11.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

SODA SANAYİİ

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 5.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.88 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.60-5.43

Satım aralığı: 5.88-5.93

Yabancı Payı (%) : 27.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.88 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.64

Satım aralığı: 5.15-5.25

Yabancı Payı (%) : 21.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

İZLENMELİ

5.44 – 5.67 aralığında hareket eden hisse 5.53 seviyesinin altında kapanışlarda 5.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.38-5.23

Satım aralığı: 5.65-5.80

Yabancı Payı (%) : 10.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

T.S.K.B.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.09 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.26 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.09 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.09-1.02

Satım aralığı: 1.26-1.40

Yabancı Payı (%) : 20.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

19.89-20.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.04 seviyesinin altında kapanışlarda 19.10 seviyesine gerileyebilir. 21.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.10-18.40

Satım aralığı: 21.10-21.50

Yabancı Payı (%) : 54.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.00-13.60

Satım aralığı: 16.60-17.20

Yabancı Payı (%) : 33.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.22 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 23.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 21.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.80-20.10

Satım aralığı: 24.60-24.90

Yabancı Payı (%) : 59.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

TRAKYA CAM

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 3.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.22 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.44 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.22-3.12

Satım aralığı: 3.44-3.60

Yabancı Payı (%) : 29.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

TURKCELL

İZLENMELİ

14.05 – 14.67 aralığında hareket eden hisse 14.22 seviyesinin altında kapanışlarda 13.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.90-13.40

Satım aralığı: 14.50-14.80

Yabancı Payı (%) : 80.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişim göstermedi.

TÜPRAŞ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 91.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 88.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 85.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 88.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 92.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 85.00-82.00

Satım aralığı: 92.00-99.00

Yabancı Payı (%) : 50.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.02 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

İZLENMELİ

12.42 – 12.88 aralığında hareket eden hisse 12.67 seviyesinin altında kapanışlarda 11.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-10.70

Satım aralığı: 13.50-13.90

Yabancı Payı (%) : 30.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.32 puan arttı.