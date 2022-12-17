BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.12.2022)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 37.58 ile T. Halk Bankası ve yüzde 26.26 ile T.S.K.B. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 14.61 ve yüzde 13.28 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 45.27 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 41.34 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.18 yükselişle 5,214 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 280 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 134.65 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 68.26 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.75 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 126.68 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,160 ve 5,105 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,264 ve 5,314 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.01 baz puan azalarak yüzde 29.60 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.46 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



ATAKTA

18.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 20.80 seviyesine yönlendirecektir. 18.65 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 17.10 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.10-15.70

Satım aralığı: 20.80-21.50

Yabancı Payı (%) : 49.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.09 puan arttı.

ARÇELİK



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 92.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 111.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 99.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 92.00-82.50

Satım aralığı: 111.00-111.00

Yabancı Payı (%) : 19.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

BERA HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 31.56 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 29 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.75-26.75

Satım aralığı: 30.25-32.00

Yabancı Payı (%) : 11.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 43.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 40.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-35.75

Satım aralığı: 41.25-46.50

Yabancı Payı (%) : 19.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

FORD OTOSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 416.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 467.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 422.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 422.50-390.00

Satım aralığı: 467.50-487.50

Yabancı Payı (%) : 34.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



Yükseliş seyrinde. 203.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 245.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 228.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 203.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 203.00-169.00

Satım aralığı: 245.00-272.50

Yabancı Payı (%) : 6.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

SASA POLYESTER



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 125.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 114 seviyesinin altındaki kapanışlarda 105.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 114 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 124.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 105.00-90.50

Satım aralığı: 124.00-132.00

Yabancı Payı (%) : 6.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



İZLENMELİ

88.25 - 95.75 aralığında hareket eden hisse 89.9 seviyesinin altında kapanışlarda 87.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 89.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 93.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 87.00-81.50

Satım aralığı: 93.00-95.50

Yabancı Payı (%) : 48.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

TURKCELL



ALICILAR GÜÇLÜ

32.62 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 36.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 35.06 seviyesinin altına kayması halinde ise 33.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.75-29.75

Satım aralığı: 36.00-39.50

Yabancı Payı (%) : 77.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI



DİRENÇTE ZORLANDI

137-146.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 139.3 seviyesinin altında kapanışlarda 127.00 seviyesine gerileyebilir. 152.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 152.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 127.00-111.00

Satım aralığı: 152.00-159.00

Yabancı Payı (%) : 32.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.12 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 42.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 42.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 46.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.00-37.00

Satım aralığı: 46.75-50.00

Yabancı Payı (%) : 22.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

137.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 153.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 145.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 137.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 137.00-117.00

Satım aralığı: 153.00-170.00

Yabancı Payı (%) : 21.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.46 puan azaldı.

T.S.K.B.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 5 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 4.02 seviyesinde bulunurken direnç 6.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.02-3.36

Satım aralığı: 6.33-6.75

Yabancı Payı (%) : 17.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.09 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



HACİMLİ ÇIKIYOR

20.92 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 20.92 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 22.90 seviyesini test edebilir. 20.92 seviyesinin altına kayması halinde 17.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.80-14.90

Satım aralığı: 22.90-24.90

Yabancı Payı (%) : 21.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.39 puan azaldı.

TÜPRAŞ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

437.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 462.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 451.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 437.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 437.50-420.00

Satım aralığı: 462.50-497.50

Yabancı Payı (%) : 37.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.39 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 12.52 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 10.10 seviyesinde bulunurken direnç 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.10-9.20

Satım aralığı: 16.00-18.60

Yabancı Payı (%) : 4.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.

VESTEL



ATAKTA

71.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 80.50 seviyesine yönlendirecektir. 71.8 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 59.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.50-50.00

Satım aralığı: 80.50-85.00

Yabancı Payı (%) : 3.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.