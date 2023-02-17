BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.2.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.99 ile Hektaş ve yüzde 20.95 ile Oyak Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.80 ve yüzde 2.42 ile Fenerbahçe Futbol ve Kerevitaş Gıda hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 12.11 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 9.69 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti.

Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.39 yükselişle 5,009 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 63.05 milyar TL olarak gerçekleşti. RSI göstergesi 48.56 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.33 seviyesinde olduğu görülüyor.

Endeks 7 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde yer alırken 20 günlük ortalamasının altında yer almaktadır. Endeksin 7 günlük ortalamasının üstünde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5,238 ve 5,468 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,861 ve 4,714 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.24 baz puan artarak yüzde 29.91 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.09 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 79 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 90.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 72.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.00-72.00

Satım aralığı: 90.50-99.50

Yabancı Payı (%): 23.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ALARKO HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 63.55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 65.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 69.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 61.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61.50-59.00

Satım aralığı: 69.50-76.50

Yabancı Payı (%): 13.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 53.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 56.95 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 58.50 seviyesine yönelebilir. 56.95 seviyesinin altında kapanışlarda 54.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.00-50.50

Satım aralığı: 58.50-59.50

Yabancı Payı (%): 23.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

BİM MAĞAZALAR



ATAKTA

134.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 156.00 seviyesine yönlendirecektir. 134.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 122.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 122.00-111.00

Satım aralığı: 156.00-188.00

Yabancı Payı (%): 44.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

FORD OTOSAN



ATAKTA

553 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 610.00 seviyesine yönlendirecektir. 553 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 510.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 510.00-487.50

Satım aralığı: 610.00-640.00

Yabancı Payı (%): 37.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

GÜBRE FABRİK.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

205.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 126.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 174 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 126.00-61.50

Satım aralığı: 277.50-412.50

Yabancı Payı (%): 8.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

HEKTAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 33.66 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 31.00 seviyesinde bulunurken direnç 38.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31.00-30.50

Satım aralığı: 38.25-40.25

Yabancı Payı (%): 18.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

İŞ GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 9.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.37 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.20 seviyesine yönelebilir. 10.37 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.60-8.70

Satım aralığı: 11.20-11.50

Yabancı Payı (%): 9.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

KOÇ HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

72.95 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 76.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 74.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 72.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.00-68.50

Satım aralığı: 76.50-77.50

Yabancı Payı (%): 55.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

KOZA ALTIN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 501 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 525 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 555.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 497.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 497.50-462.50

Satım aralığı: 555.00-570.00

Yabancı Payı (%): 22.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

MİGROS TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 130 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 125.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 125.00-113.00

Satım aralığı: 138.00-146.00

Yabancı Payı (%): 35.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 30.14 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 22.90 seviyesinde bulunurken direnç 47.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.90-21.40

Satım aralığı: 47.25-69.50

Yabancı Payı (%): 2.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

PETKİM



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 14.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 15.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.00-13.60

Satım aralığı: 16.80-17.90

Yabancı Payı (%): 10.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

PEGASUS



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 468.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 465.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 505.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 465.00-450.00

Satım aralığı: 505.00-510.00

Yabancı Payı (%): 29.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 72.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 83.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 66.00-63.50

Satım aralığı: 83.00-87.00

Yabancı Payı (%): 48.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

TURKCELL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 35 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 35.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 37.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 33.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.75-31.50

Satım aralığı: 37.00-38.25

Yabancı Payı (%): 71.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

TÜRK HAVA YOLLARI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 132.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 150.15 seviyesindeki dirence yönelebilir. 140 seviyesinin altındaki kapanışlarda 132.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 132.00-125.00

Satım aralığı: 143.00-145.00

Yabancı Payı (%): 32.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.