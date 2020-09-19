BIST 100 hisselerinin teknik analizi…

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA *

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.69 ile Halk GMYO ve yüzde 9.87 ile Net Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 2.93 ve yüzde 2.33 ile Vestel ve GSD Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.63 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 5.86 milyar TL ile Petkim takip etti.

Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.06 yükselişle 1,111 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 149 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.77 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 53.10 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.35 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,104 ve 1,097 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,114 ve 1,118 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.58 baz puan azalarak yüzde 50.05 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.54 seviyesinde bulunuyor.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.50-16.40

Satım aralığı: 16.70-16.90

Yabancı Payı (%) : 34.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 67.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 71.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.50-67.50

Satım aralığı: 71.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 60.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.14-2.05

Satım aralığı: 2.36-2.58

Yabancı Payı (%) : 42.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO *

DİRENÇTE ZORLANDI

1.77-1.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.78 seviyesinin altında kapanışlarda 1.75 seviyesine gerileyebilir. 1.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.81 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.75-1.60

Satım aralığı: 1.81-2.01

Yabancı Payı (%) : 34.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 6.88 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.60-6.35

Satım aralığı: 6.83-7.18

Yabancı Payı (%) : 43.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.98 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.90-4.75

Satım aralığı: 5.03-5.18

Yabancı Payı (%) : 41.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.70-12.15

Satım aralığı: 13.10-13.62

Yabancı Payı (%) : 53.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.

İZLENMELİ

45.96 – 49.6 aralığında hareket eden hisse 46.74 seviyesinin altında kapanışlarda 46.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 46.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 47.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.25-45.25

Satım aralığı: 47.50-48.35

Yabancı Payı (%) : 11.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

İZLENMELİ

4.18 – 4.46 aralığında hareket eden hisse 4.34 seviyesinin altında kapanışlarda 4.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.12-4.06

Satım aralığı: 4.58-4.74

Yabancı Payı (%) : 19.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.78 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

7.76-7.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.78 seviyesinin altında kapanışlarda 7.29 seviyesine gerileyebilir. 7.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.65-7.35

Satım aralığı: 7.90-8.35

Yabancı Payı (%) : 62.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.82 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.00-6.60

Satım aralığı: 7.45-7.70

Yabancı Payı (%) : 26.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.21 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.20-6.10

Satım aralığı: 6.50-6.70

Yabancı Payı (%) : 14.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

5.03-5.21 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.08 seviyesinin altında kapanışlarda 4.83 seviyesine gerileyebilir. 5.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.18 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.08-4.86

Satım aralığı: 5.18-5.35

Yabancı Payı (%) : 5.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

1.07-1.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.07 seviyesinin altında kapanışlarda 1.07 seviyesine gerileyebilir. 1.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.07-1.02

Satım aralığı: 1.10-1.15

Yabancı Payı (%) : 18.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DİRENÇTE ZORLANDI

10.55-11.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.6 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesine gerileyebilir. 11.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.34 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.50-10.18

Satım aralığı: 10.80-11.20

Yabancı Payı (%) : 29.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

6.85-7.01 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.86 seviyesinin altında kapanışlarda 6.83 seviyesine gerileyebilir. 7.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.27 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.83-6.55

Satım aralığı: 6.93-7.28

Yabancı Payı (%) : 42.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

4.01-4.16 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.03 seviyesinin altında kapanışlarda 4.00 seviyesine gerileyebilir. 4.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.00-3.78

Satım aralığı: 4.10-4.40

Yabancı Payı (%) : 6.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.