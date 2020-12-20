ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endekste yükseliş trendi sürüyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.58 ile Borusan Mannesmann ve yüzde 25.15 ile Çelebi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.47 ve yüzde 4.40 ile Vestel ve Arçelik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 11.75 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 9.65 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.74 yükselişle 1,408 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 182 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.10 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 75.33 seviyesinde bulunurken momentumu 106.25 seviyesinde.

CCI göstergesinin 147.77 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,399 ve 1,391 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,414 ve 1,419 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.05 baz puan azalarak yüzde 49.39 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.54 seviyesinde bulunuyor.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.31 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.25-5.75

Satım aralığı: 6.65-7.05

Yabancı Payı (%) : 56.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.32.38 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 30.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-27.25

Satım aralığı: 30.75-33.00

Yabancı Payı (%) : 55.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.61 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.87 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.30-8.25

Satım aralığı: 10.20-11.10

Yabancı Payı (%) : 57.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.98 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

49.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 46.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 47.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 49.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.25-41.25

Satım aralığı: 49.00-56.00

Yabancı Payı (%) : 7.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.63 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.98 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.79 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.63 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.63-6.13

Satım aralığı: 6.98-7.58

Yabancı Payı (%) : 46.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.13-4.28

Satım aralığı: 5.50-6.35

Yabancı Payı (%) : 22.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.87 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 19.24 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.90-17.10

Satım aralığı: 20.60-22.00

Yabancı Payı (%) : 68.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 77.65 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 80.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 78.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 78.00-73.50

Satım aralığı: 80.50-84.00

Yabancı Payı (%) : 40.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

13.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.06 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.50-12.10

Satım aralığı: 14.40-17.40

Yabancı Payı (%) : 49.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

İZLENMELİ

40 – 41.72 aralığında hareket eden hisse 41.5 seviyesinin altında kapanışlarda 40.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.00-36.50

Satım aralığı: 43.50-45.75

Yabancı Payı (%) : 33.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

İZLENMELİ

7.98 – 8.23 aralığında hareket eden hisse 8.13 seviyesinin altında kapanışlarda 7.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-7.50

Satım aralığı: 8.35-8.90

Yabancı Payı (%) : 2.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

HACİMLİ ÇIKIYOR

73.2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 73.2 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 82.50 seviyesini test edebilir. 73.2 seviyesinin altına kayması halinde 63.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63.50-54.00

Satım aralığı: 82.50-85.50

Yabancı Payı (%) : 28.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.71 puan arttı.

İZLENMELİ

4.74 – 5 aralığında hareket eden hisse 4.87 seviyesinin altında kapanışlarda 4.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.52-4.02

Satım aralığı: 5.18-5.45

Yabancı Payı (%) : 20.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.30-9.60

Satım aralığı: 10.80-11.30

Yabancı Payı (%) : 64.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.05-6.83

Satım aralığı: 7.33-7.50

Yabancı Payı (%) : 25.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

5.38 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.38-5.10

Satım aralığı: 5.60-5.95

Yabancı Payı (%) : 6.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 102.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 108.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 117.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 97.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 97.00-88.00

Satım aralığı: 117.00-119.00

Yabancı Payı (%) : 42.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.55 puan arttı.