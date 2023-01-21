BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.1.2023)

ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 34.58 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 25.16 ile Koza Madencilik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 1.74 ve yüzde 1.09 ile Enka İnşaat ve Doğan Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 57.57 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 39.17 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.09 yükselişle 5,422 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 289 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 108.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 56.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.37 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 5,363 ve 5,304 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,467 ve 5,512 direnç seviyeleri söz konusu.

Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.37 baz puan azalarak yüzde 29.11 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.00 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



İZLENMELİ

54 - 60.15 aralığında hareket eden hisse 57.85 seviyesinin altında kapanışlarda 51.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 57.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 51.50-42.25

Satım aralığı: 63.50-68.50

Yabancı Payı (%) : 54.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

9.76-10.59 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.99 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesine gerileyebilir. 10.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.60-8.95

Satım aralığı: 10.30-11.50

Yabancı Payı (%) : 13.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ



Yükseliş seyrinde. 5785.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6945.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 6155.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5785.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5,785.00-5,060.00

Satım aralığı: 6,945.00-7,490.00

Yabancı Payı (%) : 6.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.67 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.10-7.60

Satım aralığı: 8.60-9.50

Yabancı Payı (%) : 15.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



ATAKTA

35.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 42.00 seviyesine yönlendirecektir. 35.14 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 31.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.50-30.50

Satım aralığı: 42.00-45.25

Yabancı Payı (%) : 21.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 23.84 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.10-19.60

Satım aralığı: 27.50-29.25

Yabancı Payı (%) : 8.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 10.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.40 seviyesindeki dirence yönelebilir. 11.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.90 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.90-10.30

Satım aralığı: 12.40-12.80

Yabancı Payı (%) : 2.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 10.56 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.20 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.70-10.30

Satım aralığı: 12.20-12.30

Yabancı Payı (%) : 37.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL



Yükseliş seyrinde. 82.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 97.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 88.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 82.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 82.00-80.00

Satım aralığı: 97.50-101.00

Yabancı Payı (%) : 9.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 58.45 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 45.25 seviyesinde bulunurken direnç 86.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 45.25-42.00

Satım aralığı: 86.00-119.00

Yabancı Payı (%) : 28.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.42 puan arttı.

KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 18.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.50-16.60

Satım aralığı: 19.90-21.40

Yabancı Payı (%) : 18.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.56 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.85-7.65

Satım aralığı: 9.95-10.80

Yabancı Payı (%) : 9.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.50 puan azaldı.

OTOKAR



HACİMLİ ÇIKIYOR

1028 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1028 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 1260.00 seviyesini test edebilir. 1028 seviyesinin altına kayması halinde 905.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 905.00-885.00

Satım aralığı: 1,260.00-1,465.00

Yabancı Payı (%) : 11.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

39.14 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 47.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 42.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 40.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.25-40.00

Satım aralığı: 47.50-50.50

Yabancı Payı (%) : 42.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.

ŞİŞE CAM



Yükseliş seyrinde. 39.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 52.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 44.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-39.25

Satım aralığı: 52.50-59.50

Yabancı Payı (%) : 24.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



YÜKSELİŞTE

28.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 28.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 35.75 seviyesine yönelebilir. 28.44 seviyesinin altına sarkmalarda ise 24.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.70-24.00

Satım aralığı: 35.75-42.25

Yabancı Payı (%) : 39.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

VESTEL



ATAKTA

71.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 85.50 seviyesine yönlendirecektir. 71.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 64.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.50-62.50

Satım aralığı: 85.50-92.00

Yabancı Payı (%) : 3.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.