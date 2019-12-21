BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.12.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.67 ile Işıklar Enerji Yapı Holding ve yüzde 25.49 ile İpek Doğal Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.10 ve yüzde 5.86 ile Doğuş Otomotiv ve Beşiktaş Futbol hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.75 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Petrol sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.63 yükselişle 111,177 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,763 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 69.44 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.23 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 116.74 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 110,812 ve 110,447 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 111,589 ve 112,001 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.49 baz puan azalarak yüzde 59.20 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.01 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
İZLENMELİ
7.95 – 8.31 aralığında hareket eden hisse 8.13 seviyesinin altında kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.85-7.48
Satım aralığı: 8.35-8.50
Yabancı Payı (%) : 60.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.
ARÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 20.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.74 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.50-19.10
Satım aralığı: 19.90-20.50
Yabancı Payı (%) : 67.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.33-1.30
Satım aralığı: 1.48-1.56
Yabancı Payı (%) : 43.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
69.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 64.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 67.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 69.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 64.50-64.00
Satım aralığı: 69.00-70.00
Yabancı Payı (%) : 72.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
10.69-11.07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.84 seviyesinin altında kapanışlarda 10.30 seviyesine gerileyebilir. 10.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-9.85
Satım aralığı: 11.20-11.40
Yabancı Payı (%) : 70.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
6.1-6.28 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.16 seviyesinin altında kapanışlarda 6.10 seviyesine gerileyebilir. 6.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.10-6.08
Satım aralığı: 6.18-6.20
Yabancı Payı (%) : 55.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
20.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 19.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.70-18.10
Satım aralığı: 20.30-20.40
Yabancı Payı (%) : 78.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 73.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 78.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 73.50-72.00
Satım aralığı: 78.50-79.50
Yabancı Payı (%) : 71.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 9.19 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.13 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.40 seviyesine yönelebilir. 10.13 seviyesinin altında kapanışlarda 9.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.50-9.10
Satım aralığı: 11.40-12.30
Yabancı Payı (%) : 51.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.61 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.29 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.85-8.55
Satım aralığı: 9.50-9.65
Yabancı Payı (%) : 64.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.88 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.88 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.88-5.78
Satım aralığı: 6.20-6.23
Yabancı Payı (%) : 32.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 4.98 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.03 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.03-4.68
Satım aralığı: 5.35-5.63
Yabancı Payı (%) : 30.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.37 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 27.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 29.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 30.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 27.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.50-26.50
Satım aralığı: 30.75-31.50
Yabancı Payı (%) : 74.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.10-18.00
Satım aralığı: 18.50-18.60
Yabancı Payı (%) : 54.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 25.04 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 26.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.00-23.70
Satım aralığı: 27.50-28.00
Yabancı Payı (%) : 73.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.05-6.53
Satım aralığı: 7.28-7.70
Yabancı Payı (%) : 67.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
2.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.38-2.35
Satım aralığı: 2.42-2.45
Yabancı Payı (%) : 44.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.
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