BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.02.2023)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA



BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.58 ile Oyak Çimento ve yüzde 27.53 ile Gübre Fabrik. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.57 ve yüzde 8.56 ile Türk Telekom ve Turkcell hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 44.73 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 26.68 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.55 yükselişle 5,086 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 270 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 73.64 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 50.37 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.20 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 5,121 ve 5,156 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 5,048 ve 5,009 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.95 baz puan azalarak yüzde 28.98 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.55 seviyesinde bulunuyor. "

AKBANK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.60-15.00

Satım aralığı: 16.50-17.70

Yabancı Payı (%): 42.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.

ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 102.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 115.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 125.00 seviyesine yönelebilir. 115.5 seviyesinin altında kapanışlarda 109.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 109.00-107.00

Satım aralığı: 125.00-134.00

Yabancı Payı (%): 15.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.40 puan azaldı.

BERA HOLDİNG



HACİMLİ ÇIKIYOR

10.91 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 10.91 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 11.30 seviyesini test edebilir. 10.91 seviyesinin altına kayması halinde 10.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.20-9.40

Satım aralığı: 11.30-13.00

Yabancı Payı (%): 12.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 4801 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5290.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4840.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4,840.00-4,840.00

Satım aralığı: 5,290.00-5,570.00

Yabancı Payı (%): 8.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 7.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.45 seviyesindeki dirence yönelebilir. 8.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 7.75-7.70

Satım aralığı: 8.45-8.75

Yabancı Payı (%): 16.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 30.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 32.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.75 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 30.75-29.25

Satım aralığı: 36.00-40.00

Yabancı Payı (%): 22.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

53.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 41.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 44.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 49.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41.00-41.00

Satım aralığı: 49.00-54.00

Yabancı Payı (%): 20.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.42 puan arttı.

FORD OTOSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 564 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 520.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 540.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 520.00-497.50

Satım aralığı: 560.00-565.00

Yabancı Payı (%): 37.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



HACİMLİ ÇIKIYOR

157.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 157.8 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 221.00 seviyesini test edebilir. 157.8 seviyesinin altına kayması halinde 126.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 126.00-108.00

Satım aralığı: 221.00-320.00

Yabancı Payı (%): 4.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

SASA POLYESTER



GÜÇ KAYBEDİYOR

120.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 102.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 107.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-100.00

Satım aralığı: 111.00-113.00

Yabancı Payı (%): 6.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



ALICILAR GÜÇLÜ

62.95 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 82.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 72.15 seviyesinin altına kayması halinde ise 63.81 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 67.00-63.00

Satım aralığı: 82.50-83.00

Yabancı Payı (%): 4.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 33.38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 32.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.75-31.50

Satım aralığı: 38.50-43.50

Yabancı Payı (%): 18.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.



İZLENMELİ

155.2 - 164.7 aralığında hareket eden hisse 163 seviyesinin altında kapanışlarda 159.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 163 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 166.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 159.00-155.00

Satım aralığı: 166.00-166.00

Yabancı Payı (%): 25.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

T.S.K.B.



GÜÇ KAYBEDİYOR

4.04 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.66 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.66-3.64

Satım aralığı: 4.10-4.26

Yabancı Payı (%): 16.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 17.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.71 seviyesine doğru gerileyebilir. 17.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.60 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.50-16.00

Satım aralığı: 20.60-21.40

Yabancı Payı (%): 24.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

TÜPRAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 586.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 540.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 610.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 540.00-535.00

Satım aralığı: 610.00-650.00

Yabancı Payı (%): 40.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI



İZLENMELİ

9 - 10.56 aralığında hareket eden hisse 9.35 seviyesinin altında kapanışlarda 9.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.20-8.40

Satım aralığı: 9.50-10.50

Yabancı Payı (%): 4.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.