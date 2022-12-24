BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.12.2022)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR



BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.71 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 16.91 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.59 ve yüzde 4.83 ile Yataş ve Eczacıbaşı İlaç hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.20 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 35.26 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.98 yükselişle 5,447 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 292 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 123.73 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 74.16 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.94 seviyesinde. CCI göstergesinin 141.80 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,392 ve 5,337 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,509 ve 5,571 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.17 baz puan azalarak yüzde 29.43 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.49 seviyesinde bulunuyor.

AKSA



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

83.81 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 94.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 90.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 83.81 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 88.00-79.50

Satım aralığı: 94.50-99.50

Yabancı Payı (%) : 24.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

AKSA ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 46.16 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 47.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 51.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 47.75-46.75

Satım aralığı: 49.00-51.00

Yabancı Payı (%) : 5.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

ASELSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

62.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 53.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 58.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 53.00-43.00

Satım aralığı: 63.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 23.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 126.9 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 138.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 144.00 seviyesine yönelebilir. 138.1 seviyesinin altında kapanışlarda 128.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 128.00-123.00

Satım aralığı: 144.00-157.00

Yabancı Payı (%) : 47.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



ATAKTA

32.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 38.50 seviyesine yönlendirecektir. 32.98 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 29.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.50-25.00

Satım aralığı: 38.00-38.50

Yabancı Payı (%) : 19.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 28.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-25.75

Satım aralığı: 31.75-32.00

Yabancı Payı (%) : 9.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

HEKTAŞ



HACİMLİ ÇIKIYOR

43.96 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 43.96 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 51.50 seviyesini test edebilir. 43.96 seviyesinin altına kayması halinde 38.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.00-35.50

Satım aralığı: 51.50-56.50

Yabancı Payı (%) : 17.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 38.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.50-31.50

Satım aralığı: 37.00-42.50

Yabancı Payı (%) : 13.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

İŞ GMYO



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 9.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 10.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.80 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.80-8.60

Satım aralığı: 11.50-12.40

Yabancı Payı (%) : 9.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

71.1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 84.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 76.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 71.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 71.00-64.00

Satım aralığı: 80.00-84.50

Yabancı Payı (%) : 55.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK



İZLENMELİ

52.5 - 57.85 aralığında hareket eden hisse 55.05 seviyesinin altında kapanışlarda 51.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 55.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 58.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-41.25

Satım aralığı: 58.50-67.50

Yabancı Payı (%) : 25.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.99 puan arttı.

KOZA ALTIN



YÜKSELİŞTE

563.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 563.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 660.00 seviyesine yönelebilir. 563.2 seviyesinin altına sarkmalarda ise 430.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 430.00-305.00

Satım aralığı: 660.00-795.00

Yabancı Payı (%) : 26.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 17.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.70-14.10

Satım aralığı: 20.10-21.90

Yabancı Payı (%) : 12.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.09 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 134.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 146 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 152.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 134.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 134.00-130.00

Satım aralığı: 152.00-154.00

Yabancı Payı (%) : 35.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



ALICILAR GÜÇLÜ

19.99 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 23.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 21.92 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.20-18.20

Satım aralığı: 23.00-24.30

Yabancı Payı (%) : 2.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

PETKİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 17.99 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.10-15.80

Satım aralığı: 20.10-22.00

Yabancı Payı (%) : 10.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

PEGASUS



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 457 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 497 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 545.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 440.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 440.00-382.50

Satım aralığı: 545.00-570.00

Yabancı Payı (%) : 29.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.











































