BIST 100 hisselerinin teknik analizi (25.3.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR



BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 15.73 ile Kiler Holding ve yüzde 12.00 ile Europen Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.49 ve yüzde -10.45 ile Yayla Agro Gıda ve Kızılbük GYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 22.00 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 17.48 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Gıda sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.03 azalışla 5,032 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 265 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 58.96 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 44.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 92.53 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 4,982 ve 4,933 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,099 ve 5,167 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.02 baz puan artarak yüzde 28.91 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.36 seviyesinde bulunuyor.

AKSA



DÜŞÜŞTE

85.45 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 77.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 77.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 84.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.00-68.50

Satım aralığı: 84.00-86.50

Yabancı Payı (%) : 24.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

AKSA ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 32.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.25-30.00

Satım aralığı: 33.25-35.50

Yabancı Payı (%) : 4.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

ANADOLU EFES



DİRENÇTE ZORLANDI

57.6-61.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 61.1 seviyesinin altında kapanışlarda 59.00 seviyesine gerileyebilir. 63.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 63.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.00-55.50

Satım aralığı: 63.00-64.50

Yabancı Payı (%) : 51.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

8.59-9.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.11 seviyesinin altında kapanışlarda 8.65 seviyesine gerileyebilir. 9.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.65-8.15

Satım aralığı: 9.50-9.70

Yabancı Payı (%) : 17.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

GARANTİ BANKASI



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 24.98 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 26.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.75-24.70

Satım aralığı: 27.75-28.00

Yabancı Payı (%) : 6.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.40-11.90

Satım aralığı: 14.50-15.50

Yabancı Payı (%) : 34.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.50-17.60

Satım aralığı: 20.40-20.50

Yabancı Payı (%) : 12.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 68.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 77.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 70.50-69.00

Satım aralığı: 77.00-77.50

Yabancı Payı (%) : 9.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.63 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 19.95 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 22.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 26.00 seviyesine yönelebilir. 22.1 seviyesinin altında kapanışlarda 19.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.90-19.20

Satım aralığı: 26.00-27.75

Yabancı Payı (%) : 24.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 38.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 39.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 43.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39.00-36.00

Satım aralığı: 43.00-47.00

Yabancı Payı (%) : 24.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.32 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.65 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.03-5.50

Satım aralığı: 7.65-7.80

Yabancı Payı (%) : 10.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

OTOKAR



DİRENÇTE ZORLANDI

904.6-944.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 920 seviyesinin altında kapanışlarda 895.00 seviyesine gerileyebilir. 940.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 940.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 895.00-880.00

Satım aralığı: 940.00-955.00

Yabancı Payı (%) : 11.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

40.48-42.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 41.36 seviyesinin altında kapanışlarda 39.75 seviyesine gerileyebilir. 43.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39.75-37.75

Satım aralığı: 43.50-43.75

Yabancı Payı (%) : 43.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 45.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 43.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 44.88 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.25-42.75

Satım aralığı: 46.75-47.50

Yabancı Payı (%) : 23.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.31.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 30.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.25-27.00

Satım aralığı: 30.00-30.25

Yabancı Payı (%) : 38.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



İZLENMELİ

10.8 - 11.9 aralığında hareket eden hisse 11.03 seviyesinin altında kapanışlarda 10.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.60-10.00

Satım aralığı: 11.50-11.60

Yabancı Payı (%) : 3.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 38.12 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 34.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 37.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34.00-28.25

Satım aralığı: 40.75-45.00

Yabancı Payı (%) : 20.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.56 puan azaldı.



