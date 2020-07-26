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ENDEKSTE HAREKET YATAY

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 44.44 ile Bursa Çimento ve yüzde 27.37 ile Çemtaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.24 ve yüzde 8.13 ile MLP Sağlık ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.61 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 6.87 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.19 yükselişle 119,031 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,409 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 20.88 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 62.67 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.46 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 118,520 ve 118,009 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 119,607 ve 120,183 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.79 baz puan artarak yüzde 50.29 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.68 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.70-5.63

Satım aralığı: 5.88-5.90

Yabancı Payı (%) : 54.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 20.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.90-17.80

Satım aralığı: 22.80-24.20

Yabancı Payı (%) : 50.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.

ASELSAN

YÜKSELİŞTE

Hareketlendiği gözleniyor. 32.16 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 32.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.25-31.25

Satım aralığı: 38.50-41.25

Yabancı Payı (%) : 34.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLERİNİ DENEYEBİLİR

Güç topluyor. 69.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 78.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 69.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.50-65.50

Satım aralığı: 75.00-77.50

Yabancı Payı (%) : 63.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Güç kaybettiği gözleniyor. 8.83 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.90-7.65

Satım aralığı: 8.60-8.25

Yabancı Payı (%) : 34.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.50

Satım aralığı: 8.10-8.50

Yabancı Payı (%) : 51.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

KARDEMİR (D)

YATAYTA

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.06 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.06-2.82

Satım aralığı: 3.12-3.42

Yabancı Payı (%) : 11.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

17.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.50-16.90

Satım aralığı: 17.60-18.20

Yabancı Payı (%) : 73.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

KOZA ALTIN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 82.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 87.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 87.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 83.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 83.50-78.50

Satım aralığı: 87.50-91.00

Yabancı Payı (%) : 56.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 41.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 44.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 40.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.50-36.75

Satım aralığı: 44.00-47.00

Yabancı Payı (%) : 42.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 52.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 50.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 50.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 50.00-49.00

Satım aralığı: 52.00-54.50

Yabancı Payı (%) : 10.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

PETKİM

DİRENÇLERİNDE TAKILDI

4.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.16 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.16-3.94

Satım aralığı: 4.26-4.54

Yabancı Payı (%) : 17.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

9.11-9.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.24 seviyesinin altında kapanışlarda 8.70 seviyesine gerileyebilir. 9.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.70-8.45

Satım aralığı: 9.40-9.75

Yabancı Payı (%) : 63.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

ALICILAR GÜÇLÜ

Güç topluyor. 6.97 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.78-6.15

Satım aralığı: 7.50-7.90

Yabancı Payı (%) : 24.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

TÜPRAŞ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 87.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 87.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 86.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 90.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 86.00-84.50

Satım aralığı: 90.00-91.50

Yabancı Payı (%) : 43.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.40 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

11.69-12.02 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.76 seviyesinin altında kapanışlarda 11.60 seviyesine gerileyebilir. 12.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.60-11.25

Satım aralığı: 11.90-12.45

Yabancı Payı (%) : 29.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

İZLENMELİ

7.96 – 8.36 aralığında hareket eden hisse 8.17 seviyesinin altında kapanışlarda 7.67 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.05-7.80

Satım aralığı: 8.10-8.40

Yabancı Payı (%) : 52.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.19 puan azaldı.