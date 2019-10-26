BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.10.2019)
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ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.25 ile Metro Holding ve yüzde 19.12 ile Doğuş Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.56 ve yüzde 7.06 ile Park Elektrik Madencilik ve İhlas Gayrimenkul hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.84 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.83 yükselişle 100,216 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,454 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 52.74 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 99,948 ve 99,681 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 100,578 ve 100,940 direnç seviyeleri söz konusu. Endeksin 100 bin psikolojik sınırının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.54 baz puan azalarak yüzde 63.89 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.16 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 17.55 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.40-16.50
Satım aralığı: 20.90-23.60
Yabancı Payı (%) : 21.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 48.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 47.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.25-47.00
Satım aralığı: 48.00-48.25
Yabancı Payı (%) : 65.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.64 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.77 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.64-1.48
Satım aralığı: 1.77-1.88
Yabancı Payı (%) : 47.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.19 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.31 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.18-1.11
Satım aralığı: 1.25-1.28
Yabancı Payı (%) : 50.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.20-9.05
Satım aralığı: 10.00-10.60
Yabancı Payı (%) : 70.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.34 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 2.12 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.14-2.10
Satım aralığı: 2.32-2.42
Yabancı Payı (%) : 16.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.76 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.69 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.80
Satım aralığı: 19.90-20.90
Yabancı Payı (%) : 78.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.48-3.40
Satım aralığı: 3.56-3.60
Yabancı Payı (%) : 17.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
8.42 – 8.87 aralığında hareket eden hisse 8.75 seviyesinin altında kapanışlarda 8.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.45-8.25
Satım aralığı: 8.95-9.05
Yabancı Payı (%) : 67.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.34 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇTE ZORLANDI
5.73-5.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.77 seviyesinin altında kapanışlarda 5.63 seviyesine gerileyebilir. 5.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.85 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.63-5.53
Satım aralığı: 5.85-5.95
Yabancı Payı (%) : 38.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.09 puan arttı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.66 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.23 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.52 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.23-5.13
Satım aralığı: 5.75-5.93
Yabancı Payı (%) : 39.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.59 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 16.86 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 18.24 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 20.20 seviyesine yönelebilir. 18.24 seviyesinin altında kapanışlarda 17.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.10-16.90
Satım aralığı: 20.20-21.10
Yabancı Payı (%) : 66.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 21.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 21.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.40-19.70
Satım aralığı: 22.80-23.80
Yabancı Payı (%) : 72.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
12.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.20-11.80
Satım aralığı: 13.80-15.00
Yabancı Payı (%) : 85.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
120.1 – 126.8 aralığında hareket eden hisse 126.4 seviyesinin altında kapanışlarda 120.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 126.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 135.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 120.00-116.00
Satım aralığı: 129.00-131.00
Yabancı Payı (%) : 76.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
11.05 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-11.30
Satım aralığı: 12.40-13.40
Yabancı Payı (%) : 34.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.70 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.46-4.36
Satım aralığı: 4.66-4.74
Yabancı Payı (%) : 60.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.92 puan arttı.
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