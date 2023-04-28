BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.4.2023)

ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 7.66 ile Coca Cola İçecek ve yüzde 4.66 ile Türk Traktör olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -17.93 ve yüzde -16.69 ile İpek Doğal Enerji ve Koza Madencilik hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 15.16 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12.76 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.37 azalışla 4,790 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 247 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 46.68 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 36.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.06 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -125.11 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4,831 ve 4,871 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,750 ve 4,710 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.02 baz puan artarak yüzde 28.79 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.56 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 47.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 47.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 52.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 42.75-40.25

Satım aralığı: 52.00-54.00

Yabancı Payı (%) : 28.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

159.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 156.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 158.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 166.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 156.00-146.00

Satım aralığı: 159.00-169.00

Yabancı Payı (%) : 43.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4530.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4590.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4775.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4,590.00-4,385.00

Satım aralığı: 4,775.00-4,895.00

Yabancı Payı (%) : 9.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 27.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 29.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.00-21.90

Satım aralığı: 29.75-31.75

Yabancı Payı (%) : 31.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

FORD OTOSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

554.1-590.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 573 seviyesinin altında kapanışlarda 555.00 seviyesine gerileyebilir. 590.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 590.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 555.00-535.00

Satım aralığı: 590.00-595.00

Yabancı Payı (%) : 36.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.54 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



GÜÇ KAYBEDİYOR

224.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 194.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 211.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 194.00-174.00

Satım aralığı: 224.00-236.00

Yabancı Payı (%) : 5.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

HEKTAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

30.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 28.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 28.00-25.75

Satım aralığı: 28.75-30.75

Yabancı Payı (%) : 18.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

İŞ GMYO



DÜŞÜŞTE

9.93 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.87 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.45-6.78

Satım aralığı: 9.40-9.95

Yabancı Payı (%) : 11.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

133.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 162.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 144.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 133.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 133.00-131.00

Satım aralığı: 162.00-177.00

Yabancı Payı (%) : 7.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

MİGROS TİCARET



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.187.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 166.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 181.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 166.00-163.00

Satım aralığı: 181.00-191.00

Yabancı Payı (%) : 38.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.34.08 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 29.29 seviyesinde bulunurken ilk direnci 33.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-27.25

Satım aralığı: 33.00-38.00

Yabancı Payı (%) : 2.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

PETKİM



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 14.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 12.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.90-12.90

Satım aralığı: 14.40-15.20

Yabancı Payı (%) : 9.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

PEGASUS



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 452 seviyesinin altındaki kapanışlarda 417.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 480.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 417.50-387.50

Satım aralığı: 480.00-485.00

Yabancı Payı (%) : 30.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 72.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 63.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 72.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 79.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 63.00-51.00

Satım aralığı: 79.50-85.00

Yabancı Payı (%) : 46.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

TURKCELL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 34.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 34.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.25-29.00

Satım aralığı: 37.00-37.25

Yabancı Payı (%) : 74.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

TÜRK HAVA YOLLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 137.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 125.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 130.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 125.00-122.00

Satım aralığı: 133.00-134.00

Yabancı Payı (%) :32.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 35.18 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-23.20

Satım aralığı: 33.50-34.75

Yabancı Payı (%) : 20.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.