BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.7.2019)
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ENDEKSTE YÖN YUKARI
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.39 ile Özderici GMYO ve yüzde 13.82 ile A.V.O.D Gıda Ve Tarım olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -6.87 ve yüzde -6.67 ile Pegasus ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.58 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.93 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.97 yükselişle 102,837 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,044 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.75 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 64.39 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.22 seviyesinde olduğu görülüyor.
CCI göstergesinin 116.44 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 101,836 ve 100,835 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103,549 ve 104,260 direnç seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.59 baz puan azalarak yüzde 64.93 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.37 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.77 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.40-6.63
Satım aralığı: 7.75-8.45
Yabancı Payı (%) : 61.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
17.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :17.90-16.90
Satım aralığı:19.50-20.20
Yabancı Payı (%) :30.19
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 45.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 48.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :44.25-40.50
Satım aralığı:48.75-51.00
Yabancı Payı (%) :62.50
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :1.18-1.11
Satım aralığı:1.23-1.27
Yabancı Payı (%) :39.44
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.22 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :1.21-1.16
Satım aralığı:1.30-1.35
Yabancı Payı (%) :53.24
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :7.60-7.50
Satım aralığı:7.75-7.85
Yabancı Payı (%) :46.18
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
FORD OTOSAN
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 64.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 62.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 62.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 63.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :61.50-57.50
Satım aralığı:63.50-66.50
Yabancı Payı (%) :74.69
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :6.33-5.65
Satım aralığı:6.48-7.15
Yabancı Payı (%) :59.09
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
2.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.21 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :2.21-2.13
Satım aralığı:2.26-2.33
Yabancı Payı (%) :13.85
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 2.73 puan arttı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 57.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 56.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :53.00-50.00
Satım aralığı:59.50-62.50
Yabancı Payı (%) :61.25
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 46.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 48.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :43.75-39.75
Satım aralığı:48.75-55.50
Yabancı Payı (%) :52.43
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
3.98-4.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.03 seviyesinin altında kapanışlarda 3.81 seviyesine gerileyebilir. 4.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.18 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :4.00-3.86
Satım aralığı:4.08-4.16
Yabancı Payı (%) :27.45
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
9.15 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.34 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.64 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :9.15-8.25
Satım aralığı:9.85-10.60
Yabancı Payı (%) :70.67
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :19.50-18.10
Satım aralığı:20.60-21.60
Yabancı Payı (%) :77.30
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.
TURKCELL
YÜKSELİŞ ÇABASINDA
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.97 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :13.10-12.40
Satım aralığı:13.30-14.00
Yabancı Payı (%) :86.94
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 128.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 144.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :123.00-121.00
Satım aralığı:144.00-152.00
Yabancı Payı (%) :80.18
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
2.62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.92 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :2.62-2.30
Satım aralığı:2.92-3.18
Yabancı Payı (%) :50.73
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.
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