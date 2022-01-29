ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 23.53 ile Alarko Holding ve yüzde 22.97 ile İş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.58 ve yüzde 7.50 ile T. Halk Bankası ve Aydem Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 23.92 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 10.40 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.39 azalışla 1,983 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 146 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 29.39 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 20 günlük ortalamasının altında, 50 günlük ortalamasının ise üzerinde yer alıyor. Endeksin 50 günlük ortalamasının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 50.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.07 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,967 ve 1,950 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,010 ve 2,036 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.08 baz puan azalarak yüzde 40.34 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 23.18 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.73 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.60-7.40

Satım aralığı: 7.85-7.90

Yabancı Payı (%) : 53.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

48.3-52.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 51.45 seviyesinin altında kapanışlarda 50.50 seviyesine gerileyebilir. 54.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 54.08 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.50-49.50

Satım aralığı: 51.50-53.50

Yabancı Payı (%) : 28.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.26 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

20.42-22.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.92 seviyesinin altında kapanışlarda 20.80 seviyesine gerileyebilir. 22.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.80-19.20

Satım aralığı: 22.80-23.60

Yabancı Payı (%) : 34.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

66.2 – 72.45 aralığında hareket eden hisse 70.6 seviyesinin altında kapanışlarda 68.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.50-67.00

Satım aralığı: 73.50-77.50

Yabancı Payı (%) : 49.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.76 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.90-2.86

Satım aralığı: 3.08-3.10

Yabancı Payı (%) : 20.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.85 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 27.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 29.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.50-23.60

Satım aralığı: 29.50-29.75

Yabancı Payı (%) : 30.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

FORD OTOSAN

GÜÇ KAYBEDİYOR

255.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 242.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 248.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 242.00-231.00

Satım aralığı: 255.00-260.00

Yabancı Payı (%) : 63.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.

SASA POLYESTER

DÜŞÜŞTE

Güç kaybediyor. 49.78 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 43.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 47.34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.75-39.25

Satım aralığı: 51.50-53.50

Yabancı Payı (%) : 3.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 14.06 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13.56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.80-11.70

Satım aralığı: 14.20-14.80

Yabancı Payı (%) : 29.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 38.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 37.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 37.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.50-34.75

Satım aralığı: 38.00-39.25

Yabancı Payı (%) : 48.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLERİNDE

Güç topluyor. 17.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.20-17.80

Satım aralığı: 19.10-19.40

Yabancı Payı (%) : 86.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 25.28 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 29.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.50-22.60

Satım aralığı: 29.00-32.75

Yabancı Payı (%) : 37.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 21.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 25.06 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 28.00 seviyesine yönelebilir. 25.06 seviyesinin altında kapanışlarda 22.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.90-21.80

Satım aralığı: 28.00-29.75

Yabancı Payı (%) : 24.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.76 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 70.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 81.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 90.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 76.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-73.00

Satım aralığı: 90.00-100.00

Yabancı Payı (%) : 52.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.72 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

GÜÇ KAYBEDİYOR

9.99 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.05 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.61 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :9.05-8.05

Satım aralığı: 10.20-10.80

Yabancı Payı (%) : 49.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

TÜPRAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 168.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 161.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 179.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 161.00-153.00

Satım aralığı: 179.00-180.00

Yabancı Payı (%) : 54.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.

VESTEL

GÜÇ KAYBEDİYOR

25.28 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.90-22.40

Satım aralığı: 25.75-26.75

Yabancı Payı (%) : 9.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.