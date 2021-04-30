ENDEKSTE YÜKSELİŞ TRENDİ

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.05 ile Bera Holding ve yüzde 14.76 ile TAV Havalimanları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 14.55 ve yüzde 9.23 ile Fenerbahçe Futbol ve Odaş Elektrik hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.91 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 3.86 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.34 yükselişle 1,402 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 171 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

Endeksin 20 günlük ortalamasının üstünde olması alımları destekleyebilir. RSI göstergesi 48.66 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.86 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,393 ve 1,384 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,408 ve 1,415 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 43.02 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.08 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

ATAKTA

35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 35 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 30.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.25-28.00

Satım aralığı: 43.25-53.50

Yabancı Payı (%) : 60.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.86 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.02 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-14.20

Satım aralığı: 15.10-16.00

Yabancı Payı (%) : 29.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 68.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 66.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 64.00-62.50

Satım aralığı: 67.00-68.50

Yabancı Payı (%) : 56.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

2.82238717210847 – 2.93957971904723 aralığında hareket eden hisse 2.89 seviyesinin altında kapanışlarda 2.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.80-2.68

Satım aralığı: 3.04-3.16

Yabancı Payı (%) : 28.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

YÜKSELİŞTE

1414 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1414 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1565.00 seviyesine yönelebilir. 1414 seviyesinin altına sarkmalarda ise 1300.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,300.00-1,245.00

Satım aralığı: 1,565.00-1,635.00

Yabancı Payı (%) : 10.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

İZLENMELİ

1.79 – 1.84 aralığında hareket eden hisse 1.83 seviyesinin altında kapanışlarda 1.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.78-1.64

Satım aralığı: 1.86-2.07

Yabancı Payı (%) : 22.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 18.02 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.26 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 20.80 seviyesine yönelebilir. 19.26 seviyesinin altında kapanışlarda 17.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.20-15.20

Satım aralığı: 20.80-21.80

Yabancı Payı (%) : 34.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.10-3.80

Satım aralığı: 4.34-4.84

Yabancı Payı (%) : 4.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.36 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.20-1.13

Satım aralığı: 1.36-1.48

Yabancı Payı (%) : 8.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

YÜKSELİŞTE

20.68 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 20.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 24.60 seviyesine yönelebilir. 20.68 seviyesinin altına sarkmalarda ise 18.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.60-18.30

Satım aralığı: 24.60-26.75

Yabancı Payı (%) : 50.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.22 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 15.41 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 16.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.40 seviyesine yönelebilir. 16.5 seviyesinin altında kapanışlarda 15.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.80-15.20

Satım aralığı: 17.40-18.80

Yabancı Payı (%) : 24.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.

TURKCELL

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.52 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.60-14.10

Satım aralığı: 16.80-18.20

Yabancı Payı (%) : 80.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.

TÜPRAŞ

İZLENMELİ

85.2 – 88.45 aralığında hareket eden hisse 87.95 seviyesinin altında kapanışlarda 85.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 90.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 85.50-81.00

Satım aralığı: 90.00-96.00

Yabancı Payı (%) : 38.20 Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 11.27 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.95 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-11.00

Satım aralığı: 12.70-13.50

Yabancı Payı (%) : 29.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.13 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.53 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.36 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.13 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.13-5.85

Satım aralığı: 6.53-7.08

Yabancı Payı (%) : 44.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.39 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.33-5.05

Satım aralığı: 5.80-6.10

Yabancı Payı (%) : 1.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

VESTEL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

31.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 27.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 27.00-23.10

Satım aralığı: 33.25-35.50

Yabancı Payı (%) : 12.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.