BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.6.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yukarı trend devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.44 ile ICBC Turkey Bank ve yüzde 16.62 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -20.00 ve yüzde -11.11 ile İş Fin.Kir. ve İttifak Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.75 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 3.75 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.62 yükselişle 96,485 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,732 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
RSI göstergesi 66.14 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.19 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 110.31 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 95,795 ve 95,105 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 96,913 ve 97,341 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.33 baz puan artarak yüzde 64.85 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.74 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.80-17.30
Satım aralığı: 18.00-18.70
Yabancı Payı (%) : 29.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.17 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.11 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.11-1.04
Satım aralığı: 1.14-1.23
Yabancı Payı (%) : 53.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.54 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-7.18
Satım aralığı: 8.10-8.75
Yabancı Payı (%) : 46.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.
FORD OTOSAN
YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDİYOR
57.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 65.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 62.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 57.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 57.50-54.00
Satım aralığı: 65.00-66.50
Yabancı Payı (%) : 74.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 2.15 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.14-2.10
Satım aralığı: 2.30-2.32
Yabancı Payı (%) : 13.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.54 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
17.28 – 17.99 aralığında hareket eden hisse 17.54 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.80-16.20
Satım aralığı: 18.20-18.40
Yabancı Payı (%) : 79.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 50.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 50.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 55.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.00-46.00
Satım aralığı: 55.00-57.50
Yabancı Payı (%) : 58.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.03 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.73 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.08 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.73-6.53
Satım aralığı: 7.38-7.95
Yabancı Payı (%) : 55.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
PEGASUS
HACİMLİ ÇIKIYOR
42.6 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 45.6 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 53.50 seviyesini test edebilir. 45.6 seviyesinin altına kayması halinde 38.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 38.25-33.00
Satım aralığı: 53.50-54.00
Yabancı Payı (%) : 50.14 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.90-3.70
Satım aralığı: 4.14-4.26
Yabancı Payı (%) : 26.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
5.05 – 5.32 aralığında hareket eden hisse 5.19 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-5.00
Satım aralığı: 5.35-5.38
Yabancı Payı (%) : 44.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
5.33 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.03 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 5.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.38-5.15
Satım aralığı: 6.03-6.60
Yabancı Payı (%) : 46.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.90 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
25.3 – 27.68 aralığında hareket eden hisse 27 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-24.70
Satım aralığı: 28.50-28.50
Yabancı Payı (%) : 75.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
27.26 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 25.96 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.20-25.00
Satım aralığı: 26.25-26.75
Yabancı Payı (%) : 74.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 18.48 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-17.50
Satım aralığı: 20.50-21.20
Yabancı Payı (%) : 78.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.60
Satım aralığı: 13.20-13.40
Yabancı Payı (%) : 44.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.54 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
3.96 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.40 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 4.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.84 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.84-3.52
Satım aralığı: 4.40-5.03
Yabancı Payı (%) : 66.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.58 puan arttı.
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