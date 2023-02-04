BIST 100 hisselerinin teknik analizi (4.2.2023)

BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 5.29 ile Sasa Polyester ve yüzde 1.65 ile Albaraka Türk olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -34.06 ve yüzde -27.18 ile Gübre Fabrik. ve Tekfen Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.84 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30.12 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.15 azalışla 4,752 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 253 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 35.76 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 89.41 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -169.77 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4,922 ve 5,092 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,531 ve 4,310 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.21 baz puan artarak yüzde 29.51 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.05 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



DÜŞÜŞTE

17.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 17.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.80-11.40

Satım aralığı: 17.20-17.80

Yabancı Payı (%): 44.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

ARÇELİK



DÜŞÜŞTE

115.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 104.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 104.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 114.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 90.50-78.00

Satım aralığı: 114.00-120.00

Yabancı Payı (%): 17.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

BERA HOLDİNG



DÜŞÜŞTE

12.85 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 10.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 10.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.15-7.40

Satım aralığı: 12.40-13.90

Yabancı Payı (%): 11.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ



DÜŞÜŞTE

5722.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5131.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5131.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5740.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4,825.00-4,245.00

Satım aralığı: 5,740.00-6,125.00

Yabancı Payı (%): 6.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



DÜŞÜŞTE

34.32 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 30 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 32.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.75-20.80

Satım aralığı: 32.75-35.00

Yabancı Payı (%): 19.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

40.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 36.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 37.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36.25-36.25

Satım aralığı: 39.25-40.50

Yabancı Payı (%): 18.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DÜŞÜŞTE

346.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 223.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 223.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 297.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 134.00-69.00

Satım aralığı: 297.50-347.50

Yabancı Payı (%): 9.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.51 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 137.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 131.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 148.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 131.00-129.00

Satım aralığı: 148.00-157.00

Yabancı Payı (%): 3.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

SASA POLYESTER



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 98.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 107.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 113.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 102.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-101.00

Satım aralığı: 113.00-114.00

Yabancı Payı (%): 6.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DÜŞÜŞTE

77.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 69.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 69.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 78.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.50-60.00

Satım aralığı: 78.00-90.50

Yabancı Payı (%): 3.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



DÜŞÜŞTE

86.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 77.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 77.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 85.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.00-64.00

Satım aralığı: 85.00-88.50

Yabancı Payı (%): 48.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 32.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.80 seviyesine doğru gerileyebilir. 32.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.80-17.80

Satım aralığı: 43.25-44.75

Yabancı Payı (%): 17.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 150.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 137.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 150.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 158.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 137.00-124.00

Satım aralığı: 158.00-159.00

Yabancı Payı (%): 23.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.60 puan arttı.

T.S.K.B.



DÜŞÜŞTE

4.48 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.08-2.60

Satım aralığı: 4.20-4.28

Yabancı Payı (%): 16.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM



DÜŞÜŞTE

22.46 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 19.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 19.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.20-15.80

Satım aralığı: 22.00-23.40

Yabancı Payı (%): 22.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.91 puan arttı.

TÜPRAŞ



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 551.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 457.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 551.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 610.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 457.50-407.50

Satım aralığı: 610.00-615.00

Yabancı Payı (%): 41.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI



DÜŞÜŞTE

9.99 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 7.23-6.55

Satım aralığı: 10.00-10.60

Yabancı Payı (%): 4.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.









