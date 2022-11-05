ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 36.47 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve yüzde 31.29 ile Sasa Polyester olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.70 ve yüzde 2.68 ile Erbosan ve Çimsa hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.35 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 22.09 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.71 yükselişle 4,217 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 227 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 79.22 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 80.25 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.68 seviyesinde. CCI göstergesinin 136.35 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 4,154 ve 4,091 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 4,257 ve 4,296 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.25 baz puan azalarak yüzde 30.73 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.03 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.40-13.50

Satım aralığı: 14.60-15.60

Yabancı Payı (%) : 47.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

AKSA

ATAKTA

75.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 79.50 seviyesine yönlendirecektir. 75.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 69.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.00-62.50

Satım aralığı: 79.50-83.00

Yabancı Payı (%) : 22.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

AKSA ENERJİ

HACİMLİ ÇIKIYOR

47 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 47 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 53.00 seviyesini test edebilir. 47 seviyesinin altına kayması halinde 42.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.25-36.00

Satım aralığı: 53.00-55.00

Yabancı Payı (%) : 6.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

BERA HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 27.7 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 23.20 seviyesinde bulunurken direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.20-20.00

Satım aralığı: 33.25-34.75

Yabancı Payı (%) : 10.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.37 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.44 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.44-4.32

Satım aralığı: 4.72-4.74

Yabancı Payı (%) : 25.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.

FORD OTOSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 374.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 360 seviyesinin altındaki kapanışlarda 355.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 360 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 378.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 355.00-347.50

Satım aralığı: 360.00-370.00

Yabancı Payı (%) : 40.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.28 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

141.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 150.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 147.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 141.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 141.00-130.00

Satım aralığı: 150.00-159.00

Yabancı Payı (%) : 9.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 80.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 78.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 77.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77.50-71.00

Satım aralığı: 79.50-86.00

Yabancı Payı (%) : 45.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

TURKCELL

HACİMLİ ÇIKIYOR

28.18 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 28.18 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 30.25 seviyesini test edebilir. 28.18 seviyesinin altına kayması halinde 25.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.25-23.50

Satım aralığı: 30.25-30.25

Yabancı Payı (%) : 74.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 96.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 104.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 109.00 seviyesine yönelebilir. 104.2 seviyesinin altında kapanışlarda 96.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 96.00-82.50

Satım aralığı: 109.00-121.00

Yabancı Payı (%) : 30.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 32.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 34.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-31.75

Satım aralığı: 36.75-37.75

Yabancı Payı (%) : 20.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.93 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 98 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 98.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 106.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 98.50-95.50

Satım aralığı: 106.00-107.00

Yabancı Payı (%) : 31.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.10 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.34 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.82-2.31

Satım aralığı: 3.34-3.78

Yabancı Payı (%) : 15.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.99 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 12.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 13.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.30-11.80

Satım aralığı: 14.00-14.10

Yabancı Payı (%) : 27.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.53 puan arttı.

TÜPRAŞ

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 367.1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 428.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 428.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 367.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 367.50-342.50

Satım aralığı: 482.50-510.00

Yabancı Payı (%) : 41.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.60 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.07 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.92 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.25-7.90

Satım aralığı: 9.45-10.30

Yabancı Payı (%) : 3.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

VESTEL

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 47.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 45.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 45.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 47.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 44.00-38.25

Satım aralığı: 47.50-52.50

Yabancı Payı (%) : 4.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.