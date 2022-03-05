ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 33.01 ile İş GMYO ve yüzde 29.00 ile Kardemir (D) olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 14.39 ve yüzde 9.20 ile Anadolu Efes ve Tekfen Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 18.26 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.29 yükselişle 2,023 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 144 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 33.22 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 53.60 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.27 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,006 ve 1,989 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,044 ve 2,064 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.56 baz puan azalarak yüzde 39.67 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 23.89 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.87 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.65-5.80

Satım aralığı: 7.65-8.20

Yabancı Payı (%) : 52.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.73 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 12.03 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.00-11.60

Satım aralığı: 12.70-13.40

Yabancı Payı (%) : 5.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 71.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 76.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 80.50 seviyesine yönelebilir. 76.2 seviyesinin altında kapanışlarda 70.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.50-70.50

Satım aralığı: 80.50-82.00

Yabancı Payı (%) : 50.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 2.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.47 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.47-2.39

Satım aralığı: 2.78-2.88

Yabancı Payı (%) : 19.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.05 puan azaldı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

İZLENMELİ

1.81 – 1.97 aralığında hareket eden hisse 1.89 seviyesinin altında kapanışlarda 1.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.76-1.73

Satım aralığı: 2.05-2.16

Yabancı Payı (%) : 16.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

GÜBRE FABRİK.

ATAKTA

80.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 80.35 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 75.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.50-71.50

Satım aralığı: 89.00-99.50

Yabancı Payı (%) : 7.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.28 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

HACİMLİ ÇIKIYOR

14.92 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 14.92 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 17.90 seviyesini test edebilir. 14.92 seviyesinin altına kayması halinde 13.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.40-12.10

Satım aralığı: 17.90-21.90

Yabancı Payı (%) : 14.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.59 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.66 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.66-3.64

Satım aralığı: 3.80-3.80

Yabancı Payı (%) : 0.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 30.78 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 33.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.25-28.75

Satım aralığı: 33.50-33.75

Yabancı Payı (%) : 12.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 35 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 37.76 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 39.00 seviyesine yönelebilir. 37.76 seviyesinin altında kapanışlarda 35.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 35.50-34.50

Satım aralığı: 39.00-40.25

Yabancı Payı (%) : 32.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.04 puan azaldı.

OTOKAR

İZLENMELİ

398.4 – 437.3 aralığında hareket eden hisse 402.1 seviyesinin altında kapanışlarda 387.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 402.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 427.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 387.50-382.50

Satım aralığı: 407.50-430.00

Yabancı Payı (%) : 17.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.09 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 11.83 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.40-11.10

Satım aralığı: 13.10-13.60

Yabancı Payı (%) : 25.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

ŞEKERBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 0.91 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.01 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 0.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.88-0.85

Satım aralığı: 1.01-1.03

Yabancı Payı (%) : 2.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

İZLENMELİ

11.16 – 11.78 aralığında hareket eden hisse 11.5 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.20-9.50

Satım aralığı: 13.00-13.60

Yabancı Payı (%) : 36.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.27 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.43 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.22-1.17

Satım aralığı: 1.43-1.49

Yabancı Payı (%) : 13.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 207.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 207.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 219.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 207.00-203.00

Satım aralığı: 219.00-221.00

Yabancı Payı (%) : 31.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.48 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.22 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.22-4.16

Satım aralığı: 4.78-5.05

Yabancı Payı (%) : 1.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.