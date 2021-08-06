ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.50 ile Tofaş Oto. Fab. ve yüzde 13.82 ile Otokar olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.95 ve yüzde 5.23 ile Karsan Otomotiv ve TAV Havalimanları hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.74 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 3.18 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti.

Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.88 yükselişle 1,432 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.76 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 64.83 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.31 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 177.92 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,416 ve 1,399 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,440 ve 1,448 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan artarak yüzde 42.22 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.80 seviyesinde bulunuyor.

ALKIM KİMYA

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

15.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 15.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-15.00

Satım aralığı: 16.00-16.70

Yabancı Payı (%) : 14.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

ÇEMAŞ DÖKÜM

YÜKSELİŞTE

1.36 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.45 seviyesine yönelebilir. 1.36 seviyesinin altına sarkmalarda ise 1.22 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.22-1.10

Satım aralığı: 1.45-1.71

Yabancı Payı (%) : 0.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

19.58 – 20.38 aralığında hareket eden hisse 20.38 seviyesinin altında kapanışlarda 18.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.60-17.10

Satım aralığı: 21.60-24.90

Yabancı Payı (%) : 36.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

FORD OTOSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 169.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 180.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 193.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 172.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 172.00-165.00

Satım aralığı: 193.00-215.00

Yabancı Payı (%) : 67.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

ATAKTA

9.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 10.30 seviyesine yönlendirecektir. 9.26 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 8.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.50-8.30

Satım aralığı: 10.30-11.20

Yabancı Payı (%) : 54.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.54 puan arttı.

HEKTAŞ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.71 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.60

Satım aralığı: 8.65-9.25

Yabancı Payı (%) : 6.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

KARTONSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

53.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 51.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.50-50.00

Satım aralığı: 53.00-55.00

Yabancı Payı (%) : 1.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

13.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.18 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.60-13.00

Satım aralığı: 14.90-15.50

Yabancı Payı (%) : 24.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

MİGROS TİCARET

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 34.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 34.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 34.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 35.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.50-33.00

Satım aralığı: 35.00-36.25

Yabancı Payı (%) : 38.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

OTOKAR

YÜKSELİŞTE

330.2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 330.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 360.00 seviyesine yönelebilir. 330.2 seviyesinin altına sarkmalarda ise 285.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 285.00-252.50

Satım aralığı: 360.00-442.50

Yabancı Payı (%) : 10.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.85 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.60-6.45

Satım aralığı: 7.85-8.95

Yabancı Payı (%) : 1.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

PEGASUS

GÜÇ KAYBEDİYOR

72.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 66.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 68.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.50-64.50

Satım aralığı: 72.00-76.50

Yabancı Payı (%) : 27.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

PETKİM

İZLENMELİ

5.61 – 5.79 aralığında hareket eden hisse 5.74 seviyesinin altında kapanışlarda 5.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.45-5.43

Satım aralığı: 5.98-6.20

Yabancı Payı (%) : 22.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.08 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 9.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.20-9.10

Satım aralığı: 9.85-10.00

Yabancı Payı (%) : 58.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

SASA POLYESTER

İZLENMELİ

28.74 – 29.8 aralığında hareket eden hisse 29.66 seviyesinin altında kapanışlarda 27.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 30.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.00-27.75

Satım aralığı: 30.50-30.75

Yabancı Payı (%) : 5.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 8.21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.35 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.35-8.25

Satım aralığı: 9.10-9.55

Yabancı Payı (%) : 22.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

VESTEL

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 30.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 28.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 29.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 28.25-27.75

Satım aralığı: 29.50-29.75

Yabancı Payı (%) :11.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.