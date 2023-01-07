BIST 100 hisselerinin teknik analizi (7.1.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR



BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.80 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 8.71 ile Ege Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -24.98 ve yüzde -19.38 ile Anadolu Isuzu ve Hektaş hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 59.08 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 44.69 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.58 azalışla 5,116 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 273 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 124.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. Endeksin 7 ve 20 günlük ortalamasının altında olması aşağı yönlü hareketlere neden olabilir. RSI göstergesi 45.53 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.42 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 5,417 ve 5,717 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,966 ve 4,816 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.05 baz puan azalarak yüzde 29.49 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 8.66 seviyesinde bulunuyor. "



ANADOLU GRUBU HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 103.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 87.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 114.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 87.50-76.50

Satım aralığı: 114.00-117.00

Yabancı Payı (%) : 24.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

AKSA

DÜŞÜŞTE

93.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 81.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 81.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 88.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.00-57.00

Satım aralığı: 88.50-91.00

Yabancı Payı (%) : 24.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

AKSA ENERJİ

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 40.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.75 seviyesine doğru gerileyebilir. 40.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 47.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 33.75-28.25

Satım aralığı: 47.50-47.50

Yabancı Payı (%) : 4.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 73.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 65.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 73.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 83.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 65.00-53.00

Satım aralığı: 83.00-90.50

Yabancı Payı (%) : 14.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 69.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 58.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 51.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 63.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.50-48.75

Satım aralığı: 63.00-71.50

Yabancı Payı (%) : 25.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.16 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 127.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 106.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 142.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 106.00-85.50

Satım aralığı: 142.00-158.00

Yabancı Payı (%) : 47.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan arttı.

FORD OTOSAN

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 487.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 442.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 487.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 520.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 442.50-432.50

Satım aralığı: 520.00-535.00

Yabancı Payı (%) : 34.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

HEKTAŞ

DÜŞÜŞTE

41.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 32.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 32.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 38.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.75-17.60

Satım aralığı:38.75-45.50

Yabancı Payı (%) : 18.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

İŞ GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 9.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 9.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.40-7.60

Satım aralığı: 11.00-11.00

Yabancı Payı (%) : 9.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 76.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 82.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.50-66.00

Satım aralığı: 82.00-84.50

Yabancı Payı (%) : 54.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

56.55 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 48.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 48.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 54.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 41.00-36.75

Satım aralığı: 54.00-57.00

Yabancı Payı (%) : 26.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.

KOZA ALTIN

İZLENMELİ

543.4 - 658.9 aralığında hareket eden hisse 555.8 seviyesinin altında kapanışlarda 497.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 555.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 600.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 497.50-385.00

Satım aralığı: 600.00-785.00

Yabancı Payı (%) : 25.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

19.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.00-15.30

Satım aralığı: 18.50-21.20

Yabancı Payı (%) : 15.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.67 puan arttı.

MİGROS TİCARET

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 132.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 105.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 132.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 153.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 105.00-83.00

Satım aralığı: 153.00-169.00

Yabancı Payı (%) : 36.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DÜŞÜŞTE

22.28 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 19.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 19.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.60-14.20

Satım aralığı: 21.00-21.10

Yabancı Payı (%) : 2.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 18.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.10 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 18.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-13.50

Satım aralığı: 20.60-20.60

Yabancı Payı (%) : 10.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

PEGASUS

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 455 seviyesinin altındaki kapanışlarda 402.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 506.63 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 402.50-390.00

Satım aralığı: 482.50-525.00

Yabancı Payı (%) : 25.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.56 puan azaldı.











