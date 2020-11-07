ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE *

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.80 ile Ege Endüstri ve yüzde 25.41 ile Gözde Girişim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 16.47 ve yüzde 1.22 ile T.S.K.B. ve Pınar Et Ve Un hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.52 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 10.31 milyar TL ile T.S.K.B. takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.15 yükselişle 1,192 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 141 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 23.74 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 59.56 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.48 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,182 ve 1,172 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,197 ve 1,202 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.36 baz puan azalarak yüzde 49.14 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 15.13 seviyesinde bulunuyor.

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 25.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 25.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.50-24.50

Satım aralığı: 33.25-35.00

Yabancı Payı (%) : 59.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.00 puan arttı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

18.49 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 17.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.00-16.70

Satım aralığı: 17.70-17.95

Yabancı Payı (%) : 38.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 73.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 67.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.50-66.00

Satım aralığı: 73.50-77.50

Yabancı Payı (%) : 59.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.2.53 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.45 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.45-2.33

Satım aralığı: 2.74-2.82

Yabancı Payı (%) : 42.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO *

DÜŞÜŞTE

1.94 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.72-1.66

Satım aralığı: 1.88-1.94

Yabancı Payı (%) : 32.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.80-9.40

Satım aralığı: 11.70-12.40

Yabancı Payı (%) : 33.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

DÜŞÜŞTE

7.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.75-6.60

Satım aralığı: 7.23-7.35

Yabancı Payı (%) : 38.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.24 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

5.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.28-5.20

Satım aralığı: 5.73-5.83

Yabancı Payı (%) : 43.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

6.97 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.35-6.15

Satım aralığı: 6.93-7.23

Yabancı Payı (%) : 25.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 4.81 seviyesinin altındaki kapanışlar, 4.78 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 4.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.78-4.70

Satım aralığı: 5.00-5.03

Yabancı Payı (%) : 5.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 2.32 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.76 seviyesinde bulunurken direnç 2.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.76-1.36

Satım aralığı: 2.76-2.98

Yabancı Payı (%) : 12.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.05 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

15.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.90-13.25

Satım aralığı: 14.80-15.10

Yabancı Payı (%) : 41.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.

DÜŞÜŞTE

15.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.00-12.40

Satım aralığı: 14.50-14.70

Yabancı Payı (%) : 17.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

16.76 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 14.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.20-14.10

Satım aralığı: 17.90-19.10

Yabancı Payı (%) : 82.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 79.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.50-72.50

Satım aralığı: 79.00-79.50

Yabancı Payı (%) : 30.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DÜŞÜŞTE

10.54 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 9.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 9.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.10-8.80

Satım aralığı: 10.00-10.40

Yabancı Payı (%) : 26.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

7.83 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.33-5.68

Satım aralığı: 7.13-7.40

Yabancı Payı (%) : 44.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.56 puan azaldı.