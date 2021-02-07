ENDEKS ORTALAMALARININ ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.87 ile Bera Holding ve yüzde 12.73 ile Deva Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 3.77 ve yüzde 1.95 ile Bim Mağazalar ve Bagfaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.69 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 7.73 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti.

Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.44 yükselişle 1,535 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 215 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 27.62 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.88 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.08 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,529 ve 1,523 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,543 ve 1,551 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.1 baz puan azalarak yüzde 46.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.39 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 35.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.50-31.25

Satım aralığı: 35.00-36.75

Yabancı Payı (%) : 58.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.31 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.59 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.49 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.76-3.28

Satım aralığı: 4.28-4.70

Yabancı Payı (%) : 30.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.04 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇTE ZORLANDI

2.26-2.57 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.44 seviyesinin altında kapanışlarda 2.41 seviyesine gerileyebilir. 2.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.58 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.41-2.28

Satım aralığı: 2.58-2.66

Yabancı Payı (%) : 32.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

15.17 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.31 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-13.10

Satım aralığı: 15.10-15.90

Yabancı Payı (%) : 32.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.7.07 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.75-5.90

Satım aralığı: 7.20-7.90

Yabancı Payı (%) : 25.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.56 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.71 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.70-20.00

Satım aralığı: 23.20-23.90

Yabancı Payı (%) : 69.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 110.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 129.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 117.00-98.00

Satım aralığı: 123.00-145.00

Yabancı Payı (%) : 25.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.11 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.10-13.00

Satım aralığı: 16.10-17.80

Yabancı Payı (%) : 41.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.25 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

46.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 43.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 44.16 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.50-41.00

Satım aralığı: 51.50-54.50

Yabancı Payı (%) : 44.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -6.49 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.85 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.30-7.60

Satım aralığı: 8.85-9.35

Yabancı Payı (%) : 1.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

PEGASUS

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 73.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 69.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 70.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.50-66.00

Satım aralığı: 73.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 32.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

5.26 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.79 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.08 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.03-4.92

Satım aralığı: 5.28-5.60

Yabancı Payı (%) : 25.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 11.32 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.74 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.80-9.70

Satım aralığı: 11.70-12.90

Yabancı Payı (%) : 63.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 21.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.20 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 21.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21.20-19.80

Satım aralığı: 22.80-23.30

Yabancı Payı (%) : 49.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

19.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 17.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.06 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.80-16.90

Satım aralığı: 18.40-19.70

Yabancı Payı (%) : 21.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

TURKCELL

GÜÇ KAYBEDİYOR

16.84 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.07 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.20-15.10

Satım aralığı: 17.60-18.30

Yabancı Payı (%) : 77.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

TÜPRAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 96.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 105.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 96.50-90.00

Satım aralığı: 105.00-107.00

Yabancı Payı (%) : 43.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.