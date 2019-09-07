BIST 100 hisselerinin teknik analizi (8.9.2019)
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ENDEKS 100 BİN SEVİYESİNİ TEST ETTİ
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 52.11 ile Çemaş Döküm ve yüzde 33.75 ile Özderici GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7.27 ve yüzde -6.98 ile Anadolu Efes ve Pegasus hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.37 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 4.48 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Metal İşleme, Boru, Vana sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.35 yükselişle 98,987 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,444 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.31 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 53.50 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.08 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 98,482 ve 97,976 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 99,948 ve 100,908 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.45 baz puan artarak yüzde 64.09 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 15.72 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç topladığı görülüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı. 7.53 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.08-7.00
Satım aralığı: 7.18-7.23
Yabancı Payı (%) : 62.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
ASELSAN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 18.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-16.90
Satım aralığı: 20.00-22.00
Yabancı Payı (%) : 28.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.14 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKETLİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.19 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Hareketli ortalamasının üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.22 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.19 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.19-1.16
Satım aralığı: 1.25-1.29
Yabancı Payı (%) : 52.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.15 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 57.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 58.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 61.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 56.00-57.00
Satım aralığı: 59.00-60.00
Yabancı Payı (%) : 73.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.51 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.45
Satım aralığı: 5.95-5.98
Yabancı Payı (%) : 57.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
KARDEMİR (D)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 2.04 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.24 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.05-2.03
Satım aralığı: 2.24-2.33
Yabancı Payı (%) : 11.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 7.43 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.43-7.35
Satım aralığı: 8.20-8.65
Yabancı Payı (%) : 56.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.75 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 65.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 60.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 71.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 62.50-53.00
Satım aralığı: 71.00-78.50
Yabancı Payı (%) : 55.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.43 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.72 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.46-3.22
Satım aralığı: 3.54-3.76
Yabancı Payı (%) : 15.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
8.61-9.09 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.68 seviyesinin altında kapanışlarda 8.55 seviyesine gerileyebilir. 9.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.15-7.90
Satım aralığı: 9.00-9.00
Yabancı Payı (%) : 70.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.33 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.72 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.33 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.30
Satım aralığı: 5.90-6.03
Yabancı Payı (%) : 38.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.67 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 6.08 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.38 seviyesine yönelebilir. 6.08 seviyesinin altında kapanışlarda 5.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.65-5.45
Satım aralığı: 6.38-6.93
Yabancı Payı (%) : 45.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.90 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 17.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 18.98 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 21.20 seviyesine yönelebilir. 18.98 seviyesinin altında kapanışlarda 17.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-16.90
Satım aralığı: 21.20-23.70
Yabancı Payı (%) : 74.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.50-12.40
Satım aralığı: 13.40-14.00
Yabancı Payı (%) : 86.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
126.1 – 134.7 aralığında hareket eden hisse 128.5 seviyesinin altında kapanışlarda 126.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 128.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 131.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 126.00-125.00
Satım aralığı: 131.00-132.00
Yabancı Payı (%) : 77.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.30 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.43 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.43-5.35
Satım aralığı: 5.60-5.63
Yabancı Payı (%) : 64.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.27 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 4.65 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.60-4.44
Satım aralığı: 4.98-5.35
Yabancı Payı (%) : 68.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.99 puan arttı.
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