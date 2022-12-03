BIST 100’de bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (28 Kasım-2 Aralık)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret en çok prim yapan hisse

Altın yükseldi, dolar düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kazançla 4.962,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.817,31 puanı, en yüksek 5.091,68 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,19 artışla 4.785,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,04 primle 8.332,50 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 4.284,53 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,34 azalışla 5.512,91 puana geriledi.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 270 milyar 699,6 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 177 milyar 54 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 174 milyar 596,6 milyon lirayla Koç Holding oldu.24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 1.069 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 kazançla 7 bin 162 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederek 18,6310 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 19,5030 lira oldu.Geçen hafta 22,5670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,08 kazançla 22,8100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,69 değer kazanarak 19,8220 liradan alıcı buldu.