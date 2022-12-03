ARA
Bist 100
5240,68
0,91%
Bist 100
Dolar/TL
18,6462
0,0563%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6424
0,0419%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0534
-0,0204%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1069,95
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100’de bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (28 Kasım-2 Aralık)

BIST 100’de bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (28 Kasım-2 Aralık)

03 Aralık 2022 | 11:13
Son Güncellenme: 07 Aralık 2022 | 01:56
0
BIST 100’de bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (28 Kasım-2 Aralık)




Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler sırasıyla Vestel Elektronik, Gen İlaç ve Yataş izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kazançla 4.962,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.817,31 puanı, en yüksek 5.091,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,19 artışla 4.785,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,04 primle 8.332,50 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 4.284,53 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,34 azalışla 5.512,91 puana geriledi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,94 ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret oldu. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret’i yüzde 28,01 ile Gen İlaç ve Sanayi Ürünleri, yüzde 25,70 ile Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,27 ile Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik, yüzde 15,73 ile Sasa Polyester Sanayi, yüzde 8,51 ile Aydem Yenilenebilir Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 270 milyar 699,6 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 177 milyar 54 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 174 milyar 596,6 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın yükseldi, dolar düştü


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 1.069 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 kazançla 7 bin 162 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederek 18,6310 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 19,5030 lira oldu.

Geçen hafta 22,5670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,08 kazançla 22,8100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,69 değer kazanarak 19,8220 liradan alıcı buldu.


0
  • ALTIN GRAM - TL 1069,95 0,31%
  • ALTIN ONS 1784,89 0,25%
  • BIST 100 5240,68 0,91%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6462 0,0563%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6424 0,0419%
  • EURO/USD 1,0534 -0,0204%
  • INGILIZ STERLINI 1,22833 0,10105%
  • JAPON YENI 137,684 -0,025%
  • KANADA DOLARI 1,36264 0,00807%
  • RUS RUBLESI 63,115 0,3817%
Günün En Çok Okunanları
Parada yıl sonu hesapları... Dolar, gram altın ve borsada beklenti ne yönde?
2023’te 50 yeni şube açacak
İstanbul’da aidatlar kiralar ile yarışıyor: Fiyatların zirve yaptığı 3 ilçe
Birikim Varlık halka arz sonuçları belli oldu
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL