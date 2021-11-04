Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28,64 puan artarak 1.575,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 15,14 puan ve yüzde 0,98 kazanımla 1.562,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.562,15, en yüksek 1.577,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 1.575,67 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 3,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,74 puan ve yüzde 2,14 yükselişle 1.705,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81’i prim yaptı, 15’i geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.407.742.878
|Garanti Bankası
|2.616.065.043
|İş Bankası (C)
|930.955.431
|Yapı ve Kredi Bankası
|918.580.858
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|853.721.019
|Kardemir (D)
|845.374.012
|Akbank
|819.011.521
|Tüpraş
|799.873.295
|ASELSAN
|723.302.271
|Şişe Cam
|665.918.634
|Ereğli Demir Çelik
|625.609.072
|TAV Havalimanları
|566.649.705
|Turkcell
|564.865.486
|Pegasus
|564.654.941
|Petkim
|560.083.472
|Emlak Konut GMYO
|553.562.144
|Vakıflar Bankası
|539.291.130
|Halkbank
|509.270.599
|Koza Altın
|491.935.625
|Ford Otosan
|424.759.519
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|1,98
|1,80
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,43
|2,21
|9,95
|Halk GMYO
|2,88
|2,62
|9,92
|Türk Hava Yolları
|16,97
|15,58
|8,92
|Turkcell
|16,83
|15,84
|6,25
|Pegasus
|88,90
|83,85
|6,02
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,82
|5,76
|Karsan Otomotiv
|3,80
|3,62
|4,97
|Deva Holding
|24,14
|23,08
|4,59
|Koza Madencilik
|16,35
|15,66
|4,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,77
|11,31
|4,07
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,21
|3,93
|Vakıflar Bankası
|3,71
|3,57
|3,92
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,96
|3,69
|Koza Altın
|107,30
|103,50
|3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|5,84
|3,60
|Çimsa
|29,16
|28,16
|3,55
|Kartonsan
|52,55
|50,75
|3,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,98
|2,88
|3,47
|Petkim
|6,53
|6,32
|3,32
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 15 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çan2 Termik
|11,70
|13,00
|-10,00
|Sarkuysan
|18,33
|19,05
|-3,78
|Erbosan
|132,20
|135,00
|-2,07
|Coca Cola İçecek
|88,90
|90,50
|-1,77
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,77
|-1,69
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,12
|22,40
|-1,25
|Doğuş Otomotiv
|33,40
|33,74
|-1,01
|Gözde Girişim
|7,05
|7,12
|-0,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,68
|50,10
|-0,84
|Çemtaş
|14,71
|14,80
|-0,61
|Ford Otosan
|201,40
|202,00
|-0,30
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|18,95
|-0,26
|Enerjisa Enerji
|11,66
|11,69
|-0,26
|Oyak Çimento
|6,91
|6,92
|-0,14
|Verusa Holding
|49,14
|49,18
|-0,08
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