Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28,64 puan artarak 1.575,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 15,14 puan ve yüzde 0,98 kazanımla 1.562,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.562,15, en yüksek 1.577,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 1.575,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 3,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,74 puan ve yüzde 2,14 yükselişle 1.705,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81’i prim yaptı, 15’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.407.742.878 Garanti Bankası 2.616.065.043 İş Bankası (C) 930.955.431 Yapı ve Kredi Bankası 918.580.858 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 853.721.019 Kardemir (D) 845.374.012 Akbank 819.011.521 Tüpraş 799.873.295 ASELSAN 723.302.271 Şişe Cam 665.918.634 Ereğli Demir Çelik 625.609.072 TAV Havalimanları 566.649.705 Turkcell 564.865.486 Pegasus 564.654.941 Petkim 560.083.472 Emlak Konut GMYO 553.562.144 Vakıflar Bankası 539.291.130 Halkbank 509.270.599 Koza Altın 491.935.625 Ford Otosan 424.759.519

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 1,98 1,80 10,00 Ziraat GMYO 2,43 2,21 9,95 Halk GMYO 2,88 2,62 9,92 Türk Hava Yolları 16,97 15,58 8,92 Turkcell 16,83 15,84 6,25 Pegasus 88,90 83,85 6,02 Torunlar GMYO 4,04 3,82 5,76 Karsan Otomotiv 3,80 3,62 4,97 Deva Holding 24,14 23,08 4,59 Koza Madencilik 16,35 15,66 4,41 QUA Granite Hayal Yapı 11,77 11,31 4,07 Şok Marketler Ticaret 11,65 11,21 3,93 Vakıflar Bankası 3,71 3,57 3,92 İş Bankası (C) 6,18 5,96 3,69 Koza Altın 107,30 103,50 3,67 Eczacıbaşı İlaç 6,05 5,84 3,60 Çimsa 29,16 28,16 3,55 Kartonsan 52,55 50,75 3,55 Yapı ve Kredi Bankası 2,98 2,88 3,47 Petkim 6,53 6,32 3,32

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 15 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: