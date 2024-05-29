Yapı Kredi Yatırım / BIST Teknik Analizi: Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini geçtiğimiz hafta 11,088 zirve seviyesine kadar sürdüren piyasada, bu nokta itibariyle oluşan kar satışları devam ediyor. Salı gününü yatay bir seyrin ardından % 0.19 oranında hafif bir değer artışıyla 10,677 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak 10,580 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Geri çekilmelerinde 10,580 destek bölgesini koruma çabasında hareketlenecek olan piyasada, kısa vadeli yükseliş trendinin devamı açısından bu seviyenin önemli olacağını düşünüyoruz. Bu destek bölgesi üzerinde karşılanacak geri çekilmeler, piyasada 10,400/11,100 bandında yatay bir hareket alanı oluşturabilir. 10,580 altındaki olası hareketlerin ise piyasada aşağı yöndeki baskısı arttırabileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. Böyle bir gelişmenin ise öncelikte bir alt noktada 10,400 olmak üzere orta vadeli trend desteği olarak izlediğimiz 10,000 seviyesine yönelik geri çekilme oluşturabileceği unutulmamalıdır.

PhilipCapital/ BİST 100 Teknik Analizi: BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.589-10.721 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,19 oranında değer kazanarak 10.677 puandan tamamladı. Endekste 45 hisse değer kazanırken 53 hisse değer kaybetti.

BIST 100 endeksi son işlem gününde yatay bir günü geride bıraktı. Endekste özellikle öğleden sonra alışların etkili olduğunu görsek de gün içerisindeki momentumu kısmen zayıf olarak nitelendiriyoruz. Endeksin 10.700 bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirememesi kısa vadede negatif olarak yorumlanabilir. BİST100'de bugün önemli direnç seviyesi olarak 10.800 bölgesini takip ediyor olacağız. 10.800 üzerinde alışlar hız kazanabilir. Bugün kapanışın 10.600 puanın altında olması durumunda ise satış baskısı artabilir.

A1 Capital Menkul Değerler: BIST 100 endeksi bir önceki günde olduğu gibi dünde dar bantta sıkışık bir seyir izlerken, hisse bazlı hareketlerin etkili olduğu günde endeks %0.19 oranında çok sınırlı değer kazanımı ile 10677.49 seviyesinde tamamladı. Son günlerde etkili olan zayıf seyir sonrasında kısavadeli göstergelerden sonra orta vadeli gösterge olan MACD’in de sat konumuna geçtiği görüyoruz. Göstergelerdeki zayıf görünüme rağmen satışların karşılanıyor olması, 10 günlük kısa vadeli ortalamanın ve aynı zamanda orta vadeli trend desteğinin üzerinde süren tutunma çabası olumlu gördüğümüz unsurlar olarak gösterebiliriz. Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 10580 seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Son 2 işlem gününün üzerinde hareket edilen ve aynı zamanda orta vadeli trendin alt bandı olan 10580 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece ana trend de bir bozulma beklemiyoruz.Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar sürdürülebilir ve tepki amaçlı olarak pozisyonlar açılabilir. Gün içinde etkili olabilecek tepki hareketlerinde ise 10800 seviyesinin aşılabilmesi endekste güç kazanımını hızlandıracaktır. DESTEK 10580 10463 10383 / DİRENÇ 10800 10970 11088

Kaynak: Matriks Haberler

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